Харківці или харків'яни, львів'яни или львівці? Как правильно называть жителей украинских городов

Когда мы говорим о жителях разных городов Украины, то частенько допускаем языковые ошибки. Ибо есть определенные правила, как образовывать название жителей города в зависимости от его названия.

Как правильно называть жителей разных городов Украины и когда мы совершаем ошибки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение филолога Ольги Васильевой на ее странице в Facebook.

Когда и почему мы совершаем ошибки

Как объясняет Ольга Васильева, в украинский язык окончания "-чани" попали во время насильственного сближения языков.

"Во время насильственного сближения языков в украинские катойконимы просочились разные -чаны, и появились у нас "крымчане, полтавчане, краматорчане, луганчане". Тогда полтавчане вынуждены были забыть о "Наталке Полтавке" своего выдающегося земляка Котляревского и назвать фабрику "Полтавчанкой", - объясняет филолог.

Она отмечает, что об этом писал и Борис Антоненко-Давыдович в работе "Как мы говорим".

"Кто знает, чем не понравились нашим современникам древние украинские существительные полтавець и полтавка на определение жителя и жительницы Полтавы, как и лубенець, лубенка - на обозначение жителей Лубен, или канівець, канівка - на обозначение жителей Канева. Появление удивительных полтавчанин, лубенчанин, канівчанин можно объяснить только потерей речевого чутья, забвением законов словообразования и чередования звуков (для появления звука (ч) надо, чтобы в названии был звук (к): сравните: г. Гребінка - гребінчанин, хотя естественным является также гребінківець)", - цитирует его Васильева.

Украинский язык милозвучен, поэтому самым продуктивным в названиях жителей является суффикс -ець (в форме мужского рода), зафиксированный еще в XIV веке:

Полтавець - полтавка - полтавці

Луганець - луганка - луганці

Краматорець - краматорка - краматорці

Маріуполець - маріуполька - маріупольці

Но есть окончание и с -чаны. Они образуются из названия тех населенных пунктов, которые имеют суффиксы -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-.

Вінниця - вінничани

Тростянець - тростянчани

Донецьк - донеччани

Чернівці - чернівчани

Гадяч - гадячани

Прилуки - прилучани

Однако:

Калуш - калушани

Золотоноша - золотоносці, а не золотоношани

Профессор Александр Пономарив считал чужими в украинском языке такие слова, как черкащани, и говорил, что должно быть "черкасці". Вместо криворожан должны быть "криворожці", а вместо сумчан - "сум'яни".

"Другие филологи отстаивают еще слово "сумці", потому что оно древнейшее. Мне тоже "сумці" звучит естественнее, чем "сум'яни", но "сум'яни" лучше, чем "сумчани". "Кременчужани"- тоже русизм, потому что образовалось от Кременчуг, а надо от Кременчук, поэтому правильно "кременчуківці". А как тогда украинизировать название жителей Крыма? Эта форма зафиксирована еще в словаре Бориса Гринченко и касается не только крымских татар: "Кримець, -мця, житель Крыма". То есть, "киримли, караїми, кримчаки, українці та інші етноси, що мешкають у Криму, носят название кримці, а не кримчане", - отмечает Васильева.

При этом, в женском роде "кримці" - "кримка", жительница Сум - "сумка". И это действительно так, потому что даже географические названия это подтверждают.

"В Сумской области есть и река Сумка. Кому не нравится - может называться "сум'янкою" по совету профессора Пономарева. Название сел Кримка в Джанкойском, Бердянском и Первомайском районах тоже происходит от названия жительницы Крыма", - добавила языковед.

Правильные названия жителей украинских городов

Чернігів - чернігівці

Полтава - полтавці

Луганськ - луганці

Запоріжжя - запоріжці

Дніпро - дніпровці

Херсон - херсонці

Миколаїв - миколаївці

Черкаси - черкасці

Ужгород - ужгородці

Житомир - житомирці

Івано-Франківськ - іванофранківці

Тернопіль - тернопільці

Сімферополь - сімферопольці

Рівне - рівенці

Суми - сумці

Харків - харківці

Київ - кияни

Львів - львівʼяни

Чернівці - чернівчани

Луцьк - лучани

Кропивницький - кропивничани

Хмельницький - хмельничани

Вінниця - вінничани

Донецьк - донеччани

Одеса - одесити/одесці

Лишь четверть этих катойконимов имеет морфологические основания для -чан. Также есть названия, где можно образовать параллельные формы из -ян-:

іванофранківці / іванофранківʼяни

тернопільці/тернополяни

рівенці/рівняни

дніпровці/дніпряни

харківці/харківʼяни

сумці/сумʼяни

житомирці/житомиряни

чернігівці/чернігівʼяни

Названия жительниц Острога, Кривого Рога и Запорожья будут: "острожка, криворіжка и запоріжка". Острожанка, криворожанка и запорожанка - это русские формы.

А как быть со сложными названиями?

Как правильно назвать жителей Горишних Плавней, Голой Пристани, Временного Яра, Давыдового Брода, Железного Порта:

По словам редактора, есть несколько способов.

Словосочетание – жительница (житель) Горишних Плавней, Голой Пристани

Или более сложные слова:

горішньоплавенці - горішньоплавенець - горішньоплавенка

голопристанці - голопристанець - голопристанка

часовоярівці - часовоярівець - часовоярівка

давидовобродівці - давидовобродівець - давидовобродівка

залізнопортівці - залізнопортівець - залізнопортівка

"По основному слову: плавенці/плавнівці, пристанці, ярівці, бродівці, портівці. Заметьте, что жители Каменец-Подольского являются "кам'янчанами", по основному слову Каменец", - пояснила филолог.