Харківці или харків'яни, львів'яни или львівці? Как правильно называть жителей украинских городов
Когда мы говорим о жителях разных городов Украины, то частенько допускаем языковые ошибки. Ибо есть определенные правила, как образовывать название жителей города в зависимости от его названия.
Как правильно называть жителей разных городов Украины и когда мы совершаем ошибки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение филолога Ольги Васильевой на ее странице в Facebook.
Когда и почему мы совершаем ошибки
Как объясняет Ольга Васильева, в украинский язык окончания "-чани" попали во время насильственного сближения языков.
"Во время насильственного сближения языков в украинские катойконимы просочились разные -чаны, и появились у нас "крымчане, полтавчане, краматорчане, луганчане". Тогда полтавчане вынуждены были забыть о "Наталке Полтавке" своего выдающегося земляка Котляревского и назвать фабрику "Полтавчанкой", - объясняет филолог.
Она отмечает, что об этом писал и Борис Антоненко-Давыдович в работе "Как мы говорим".
"Кто знает, чем не понравились нашим современникам древние украинские существительные полтавець и полтавка на определение жителя и жительницы Полтавы, как и лубенець, лубенка - на обозначение жителей Лубен, или канівець, канівка - на обозначение жителей Канева. Появление удивительных полтавчанин, лубенчанин, канівчанин можно объяснить только потерей речевого чутья, забвением законов словообразования и чередования звуков (для появления звука (ч) надо, чтобы в названии был звук (к): сравните: г. Гребінка - гребінчанин, хотя естественным является также гребінківець)", - цитирует его Васильева.
Украинский язык милозвучен, поэтому самым продуктивным в названиях жителей является суффикс -ець (в форме мужского рода), зафиксированный еще в XIV веке:
Полтавець - полтавка - полтавці
Луганець - луганка - луганці
Краматорець - краматорка - краматорці
Маріуполець - маріуполька - маріупольці
Но есть окончание и с -чаны. Они образуются из названия тех населенных пунктов, которые имеют суффиксы -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-.
- Вінниця - вінничани
- Тростянець - тростянчани
- Донецьк - донеччани
- Чернівці - чернівчани
- Гадяч - гадячани
- Прилуки - прилучани
Однако:
Калуш - калушани
Золотоноша - золотоносці, а не золотоношани
Профессор Александр Пономарив считал чужими в украинском языке такие слова, как черкащани, и говорил, что должно быть "черкасці". Вместо криворожан должны быть "криворожці", а вместо сумчан - "сум'яни".
"Другие филологи отстаивают еще слово "сумці", потому что оно древнейшее. Мне тоже "сумці" звучит естественнее, чем "сум'яни", но "сум'яни" лучше, чем "сумчани". "Кременчужани"- тоже русизм, потому что образовалось от Кременчуг, а надо от Кременчук, поэтому правильно "кременчуківці". А как тогда украинизировать название жителей Крыма? Эта форма зафиксирована еще в словаре Бориса Гринченко и касается не только крымских татар: "Кримець, -мця, житель Крыма". То есть, "киримли, караїми, кримчаки, українці та інші етноси, що мешкають у Криму, носят название кримці, а не кримчане", - отмечает Васильева.
При этом, в женском роде "кримці" - "кримка", жительница Сум - "сумка". И это действительно так, потому что даже географические названия это подтверждают.
"В Сумской области есть и река Сумка. Кому не нравится - может называться "сум'янкою" по совету профессора Пономарева. Название сел Кримка в Джанкойском, Бердянском и Первомайском районах тоже происходит от названия жительницы Крыма", - добавила языковед.
Правильные названия жителей украинских городов
- Чернігів - чернігівці
- Полтава - полтавці
- Луганськ - луганці
- Запоріжжя - запоріжці
- Дніпро - дніпровці
- Херсон - херсонці
- Миколаїв - миколаївці
- Черкаси - черкасці
- Ужгород - ужгородці
- Житомир - житомирці
- Івано-Франківськ - іванофранківці
- Тернопіль - тернопільці
- Сімферополь - сімферопольці
- Рівне - рівенці
- Суми - сумці
- Харків - харківці
- Київ - кияни
- Львів - львівʼяни
- Чернівці - чернівчани
- Луцьк - лучани
- Кропивницький - кропивничани
- Хмельницький - хмельничани
- Вінниця - вінничани
- Донецьк - донеччани
- Одеса - одесити/одесці
Лишь четверть этих катойконимов имеет морфологические основания для -чан. Также есть названия, где можно образовать параллельные формы из -ян-:
- іванофранківці / іванофранківʼяни
- тернопільці/тернополяни
- рівенці/рівняни
- дніпровці/дніпряни
- харківці/харківʼяни
- сумці/сумʼяни
- житомирці/житомиряни
- чернігівці/чернігівʼяни
Названия жительниц Острога, Кривого Рога и Запорожья будут: "острожка, криворіжка и запоріжка". Острожанка, криворожанка и запорожанка - это русские формы.
А как быть со сложными названиями?
Как правильно назвать жителей Горишних Плавней, Голой Пристани, Временного Яра, Давыдового Брода, Железного Порта:
По словам редактора, есть несколько способов.
Словосочетание – жительница (житель) Горишних Плавней, Голой Пристани
Или более сложные слова:
горішньоплавенці - горішньоплавенець - горішньоплавенка
голопристанці - голопристанець - голопристанка
часовоярівці - часовоярівець - часовоярівка
давидовобродівці - давидовобродівець - давидовобродівка
залізнопортівці - залізнопортівець - залізнопортівка
"По основному слову: плавенці/плавнівці, пристанці, ярівці, бродівці, портівці. Заметьте, что жители Каменец-Подольского являются "кам'янчанами", по основному слову Каменец", - пояснила филолог.
Раньше мы писали о том, что означает старинное слово "шинквас".
А еще рассказывали о том, как сказать без русизмов фразу "сгореть от стыда".