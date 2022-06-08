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Ващук розповів, як "орки" розграбували його будинок у Гостомелі: забрали всі кубки та нагороди

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Середа 08 червня 2022 20:50
Ващук розповів, як "орки" розграбували його будинок у Гостомелі: забрали всі кубки та нагороди Фото: Владислав Ващук (facebook.com/vashchukvlad)
Автор: Володимир Костирін

Знаменитий український футболіст Владислав Ващук розповів, як російські окупанти розграбували його будинок в Гостомелі під Києвом, вкрали всі спортивні нагороди та завойовані кубки.

Колишній гравець збірної України, "Чорноморця" і "Динамо" (Київ), а нині тренер у футбольній школі, на початку повномасштабного вторгнення 2 тижні разом з сім'єю змушений був укриватися в підвалі від ворожих обстрілів. А за 3 дні після евакуації в його будинок увірвалися загарбники.

Про пережиту окупацію Гостомеля Ващук розповів в інтерв'ю італійській газеті La Reppublica.

Захисник і екс-капітан київського "Динамо" нещодавно повернувся в свій будинок, де навчився по звуку відрізняти постріл міномета від танка і про те, що довелося пережити йому і його дітям.

"Це було пекло", - зізнається Ващук.

Російські солдати, що ввалилися в його будинок, взяли в "трофей" всі його спортивні нагороди - викрали призи за 8 перемог в чемпіонатах України, 6 кубків України та суперкубок.

"Пам'ять про мою кар'єру розграбована, і, можливо, перепродана", - говорить знаменитий футболіст.

Ващук розповів, як &quot;орки&quot; розграбували його будинок у Гостомелі: забрали всі кубки та нагороди

Російські окупанти розграбували будинок Владислава Ващука і забрали всі спортивні нагороди та кубки (фото: facebook.com/vashchukvlad)

У своєму Facebook Ващук також розповів, що рашисти викрали у нього Орден мужності 3-го ступеня, що в його двір заїхали 2 російських БТРи, а самі "орки" перевернули будинок і винесли все, що можна.

"Через три дні після того, як ми вийшли по гуманітарному коридору, в мій будинок з дружнім візитом заїхали "визволителі"... Про російську армію писати не буду, давно все ясно. Добре, що я встиг вивезти дітей. Пишу для тих, хто можливо досі, сидячи в безпеці десь за кордоном, відчуває ілюзії з приводу того, що буде можливість з кимось там порішати і у вас все буде ок. Ні. Не вийде. Вони прийшли сюди не домовлятися. І ми тут - дуже сильно змінилися. Ви собі уявити не можете як...

Ващук розповів, як &quot;орки&quot; розграбували його будинок у Гостомелі: забрали всі кубки та нагороди

Владислав Ващук з сім'єю виїхав з Гостомеля 10 березня по гуманітарному коридору (фото: facebook.com/vashchukvlad)

...Сьогодні у всіх нас тільки одне бажання - щоб наші ЗСУ якнайшвидше вичистили цю нечисть з нашої України! Щоб ті, ті хто прийшов сюди, на нашу землю, тільки вбивати і грабувати - були знищені, щоб наша земля була вільна. Кожен, хто зараз бореться з окупантами, знайте - з вами Бог! З вами - люди. Спасибі вам і низький уклін!" - писав Ващук наприкінці березня, коли українські воїни змусили окупантів покинути Київську область.

Відео: Владислав Ващук відверто висловився про окупантів і послав Путіна слідом за російським воєнним кораблем

Ващук розповів, як &quot;орки&quot; розграбували його будинок у Гостомелі: забрали всі кубки та нагороди

Владислав Ващук з 2015 року тренує дітей у футбольній школі в Броварах (фото: facebook.com/vashchukvlad)

Раніше ми писали історію багатодітної сім'ї з Гостомеля, яка дивом залишилася ціла в окупації та пережила навалу армії РФ.

Додамо, перед цим з'явилося відео з дому Усика в Ворзелі, який постраждав внаслідок російських обстрілів.

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