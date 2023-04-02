Российская агрессия против Украины унесла жизни сотен спортсменов, - Гутцайт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, сделанную во время встречи с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.

"Российская война унесла жизни 262 спортсменов, мечтавших быть на Олимпийских играх и международных чемпионатах. Российская армия также разрушила 363 спортивных объекта в Украине", - отметил чиновник.

Гутцайт указал, что "очень важно, чтобы на спортивных соревнованиях и Олимпийских играх не было спортсменов из РФ, потому что все они поддерживают войну и посещают мероприятия, проводимые в поддержку войны".

"Российские спортсмены носят форму с символикой войны, не осуждают убийство украинских спортсменов", - добавил министр молодежи и спорта.