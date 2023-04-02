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Российская агрессия против Украины унесла жизни сотен спортсменов, - Гутцайт

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Воскресенье 02 апреля 2023 01:46
Российская агрессия против Украины унесла жизни сотен спортсменов, - Гутцайт Фото: Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт (facebook.com.vgytzait)
Автор: Олег Васкив

В результате полномасштабной агрессии РФ погибли сотни украинских спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, сделанную во время встречи с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.

"Российская война унесла жизни 262 спортсменов, мечтавших быть на Олимпийских играх и международных чемпионатах. Российская армия также разрушила 363 спортивных объекта в Украине", - отметил чиновник.

Гутцайт указал, что "очень важно, чтобы на спортивных соревнованиях и Олимпийских играх не было спортсменов из РФ, потому что все они поддерживают войну и посещают мероприятия, проводимые в поддержку войны".

"Российские спортсмены носят форму с символикой войны, не осуждают убийство украинских спортсменов", - добавил министр молодежи и спорта.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак 1 апреля встретился с главой Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе, который находится в Украине с визитом.

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Вадим Гутцайт Министерство молодежи и спорта
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