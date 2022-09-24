Посадите эти цветы под зиму и весной получите цветущий сад

Осень - период не только сбора урожая, но и время подготовки к новому, в том числе и для цветника, который порадует ваш глаз уже осенью. Ведь некоторые культуры, посаженные под зиму, будут отличаться хорошим ростом, устойчивостью к болезням и погодным условиям.

Об этом пишет канал Дача. Сад і город.

Однолетние цветы

Здесь выбор очень широк. Это и бархатцы, и василек, и резеда, и космея, и настурция, и амарант, и дельфиниум.

Кроме того можно сажать: мак, адонис летний, алиссум морской, астру китайскую, гвоздику китайскую, годецию крупноцветковую, иберис горький и зонтичный, календулу лекарственную, кларкию ноготочную, лаватеру трехмесячную, лобулярию морскую, львиный зев, малькольмию приморскую, матиолу двурогую, резеду душистую, хризантему.

Двухлетники

Посадите маргаритку, незабудку, турецкую гвоздику, виолу.

Фото: Незабудка станет украшением вашего сада (pixabay)

Многолетники

Здесь выбор тоже широк. Как вариант можно завести в своем саду колокольчик, примулу, гвоздику, астру, прострел, лаванду, аконит, арабис альпийский, бузульник, гайлардию, гейхеру, гипсофилу, дельфиниум, дицентру, мак восточный, мелколесник, молочай.