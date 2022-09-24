Посадите эти цветы под зиму и весной получите цветущий сад
Осень - период не только сбора урожая, но и время подготовки к новому, в том числе и для цветника, который порадует ваш глаз уже осенью. Ведь некоторые культуры, посаженные под зиму, будут отличаться хорошим ростом, устойчивостью к болезням и погодным условиям.
Об этом пишет канал Дача. Сад і город.
Однолетние цветы
Здесь выбор очень широк. Это и бархатцы, и василек, и резеда, и космея, и настурция, и амарант, и дельфиниум.
Кроме того можно сажать: мак, адонис летний, алиссум морской, астру китайскую, гвоздику китайскую, годецию крупноцветковую, иберис горький и зонтичный, календулу лекарственную, кларкию ноготочную, лаватеру трехмесячную, лобулярию морскую, львиный зев, малькольмию приморскую, матиолу двурогую, резеду душистую, хризантему.
Двухлетники
Посадите маргаритку, незабудку, турецкую гвоздику, виолу.
Фото: Незабудка станет украшением вашего сада (pixabay)
Многолетники
Здесь выбор тоже широк. Как вариант можно завести в своем саду колокольчик, примулу, гвоздику, астру, прострел, лаванду, аконит, арабис альпийский, бузульник, гайлардию, гейхеру, гипсофилу, дельфиниум, дицентру, мак восточный, мелколесник, молочай.
Раньше мы писали, какие растения лучше выбросить из дома, чтобы почувствовать себя гораздо лучше.
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