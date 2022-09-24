ua ru
Сб, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Посадите эти цветы под зиму и весной получите цветущий сад

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 08:00
Посадите эти цветы под зиму и весной получите цветущий сад Фото: Какие цветы нужно сажать осенью (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Осень - период не только сбора урожая, но и время подготовки к новому, в том числе и для цветника, который порадует ваш глаз уже осенью. Ведь некоторые культуры, посаженные под зиму, будут отличаться хорошим ростом, устойчивостью к болезням и погодным условиям.

Об этом пишет канал Дача. Сад і город.

Однолетние цветы

Здесь выбор очень широк. Это и бархатцы, и василек, и резеда, и космея, и настурция, и амарант, и дельфиниум.

Кроме того можно сажать: мак, адонис летний, алиссум морской, астру китайскую, гвоздику китайскую, годецию крупноцветковую, иберис горький и зонтичный, календулу лекарственную, кларкию ноготочную, лаватеру трехмесячную, лобулярию морскую, львиный зев, малькольмию приморскую, матиолу двурогую, резеду душистую, хризантему.

Двухлетники

Посадите маргаритку, незабудку, турецкую гвоздику, виолу.

Посадите эти цветы под зиму и весной получите цветущий сад

Фото: Незабудка станет украшением вашего сада (pixabay)

Многолетники

Здесь выбор тоже широк. Как вариант можно завести в своем саду колокольчик, примулу, гвоздику, астру, прострел, лаванду, аконит, арабис альпийский, бузульник, гайлардию, гейхеру, гипсофилу, дельфиниум, дицентру, мак восточный, мелколесник, молочай.

Раньше мы писали, какие растения лучше выбросить из дома, чтобы почувствовать себя гораздо лучше.

Читайте также, как подготовить грядку под овощи осенью, чтобы получить ранний урожай.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рослини сад и огород
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя