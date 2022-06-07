ru ua
Вт, 07 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Виробники в тилу": в Україні запустили унікальний проект для допомоги військовим і волонтерам

Новость на русском →
Вівторок 07 червня 2022 09:30
"Виробники в тилу": в Україні запустили унікальний проект для допомоги військовим і волонтерам Фото: в Україні запустили унікальну платформу для допомоги військовим і волонтерам (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Українські активісти запускають нову платформу, яка стане хабом для виробників товарів на потреби військових. Ця платформа значно полегшить роботу волонтерів і поліпшить поставку товарів на потреби військових.

Що це за проєкт і як він буде працювати - читайте нижче.

Команда активістів запустила платформу "Виробники в тилу"- хаб українських виробників, які працюють на забезпечення потреб військових.

Головна мета проєкту - зібрати перевірених виробників з якісним сертифікованим товаром і скоротити час на логістику і транспортування товарів для військових.

"Замість того щоб закуповувати речі з-за кордону і чекати тижні, поки приїде вантаж, можна знайти перевіреного виробника, який знаходиться в сусідньому регіоні. Платформа також дозволить розвантажити волонтерів, до яких постійно звертаються сотні людей з подібними запитами "де знайти надійне спорядження?"

І як результат, покупка українських товарів стимулюватиме економіку країни. Гроші будуть циркулювати всередині країни й не будуть залишати її межі", - розповів автор проєкту "В тилу" Артур Федоренко.

Кожен виробник проходить 5 стадій перевірки перед додаванням.

1. Перевірка компанії на зв'язку з Росією і Білоруссю. Крім усього іншого, це ще й допоможе уникнути неякісного товару, який може нашкодити військовим.

2. Товари, які вимагають сертифікації (бронежилети, пластини) розміщуються тільки при наявності сертифікатів і результатів відстрілу.

3-5. Важливими критеріями допуску є: попередній позитивний досвід в інших волонтерів та відгуки військових з приводу якості товару.

Приєднатися до проєкту може будь-який виробник абсолютно безкоштовно. Єдина умова - пройти перевірку.

Проєкт "Виробники в тилу" - один з напрямків платформи" Робота в тилу", де можна знайти роботу, волонтерські запити або запропонувати допомогу.

Зайти на платформу "Виробники в тилу" можна по цьому посиланню.

До речі, раніше ми писали про те, з'явився телеграм-бот для тих, хто хоче стати волонтером і допомагати українцям.

А також розповідали про те, що входить в базовий комплект бійця на війну і скільки це все коштує.

Читайте РБК-Україна в Google News
сайт волонтер проект
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими