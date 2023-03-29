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Вы считали эти растения не съедобными, но их можно добавлять в рацион (фото)

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Украина, Среда 29 марта 2023 14:46
Вы считали эти растения не съедобными, но их можно добавлять в рацион (фото) Какие растения съедобны и полезны (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Украина славится богатой флорой. Многих ее представителей мы считаем вредителями или точнее сорняками. Однако есть и такие растения, которые можно употреблять и даже следует добавлять в свой рацион.

Об этом рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Кораблева в эфире "Сніданку з 1+1".

Кервель дикий

Сейчас есть много культурных сортов этого растения, которое внешне очень похоже на листья моркови или кинзы. Кервель можно использовать до момента его цветения. После этого он скапливает ядовитые для человека вещества.

Вкус растения напоминает морковь, поэтому эксперт советует смело добавлять его в салаты, зеленый борщ.

Вы считали эти растения не съедобными, но их можно добавлять в рацион (фото)

Кервель дикий (фото: agrostory.com)

Мокрец

Другое название этого растения звездочник, ведь цветет оно маленькими белыми цветами, похожими на звезды. Чаще мокрец можно встретить на огороде. Он расползается по поверхности земли, особенно если высокий уровень влаги.

Мокрец так же как и кервель можно добавлять в салаты.

Вы считали эти растения не съедобными, но их можно добавлять в рацион (фото)

Мокрец (фото: superagronom.com)

Полынь

Это растение имеет не очень хорошую славу из-за известной фразы "горький как полынь", однако зря. Для потребления можно брать полынь эстрагонную, известную как тархун. У него совершенно нет горечи.

Вы считали эти растения не съедобными, но их можно добавлять в рацион (фото)

Полынь (фото: pro-of.com.ua)

Зубровка

В этом травяном растении много кумарина - ароматического вещества. После высушивания растения кумарин активируется, и тогда на зубровке настаивают алкогольные напитки.

Вы считали эти растения не съедобными, но их можно добавлять в рацион (фото)

Зубровка (фото: hozjain.ua)

Лобода

Ее используют для приготовления некоторых лекарственных препаратов и изготовления биологически активных добавок. Для того чтобы употреблять лободу в пищу, из нее нужно убрать опасную для организма щавелевую кислоту.

Используйте сок лимона или обработайте горячей водой. Интересно, что ученые считают лободу даже полезнее привычного для нас щавеля.

Вы считали эти растения не съедобными, но их можно добавлять в рацион (фото)

Лобода (фото: yablukom.ua)

Одуванчик

Мы привыкли, что из одуванчика можно плести венки и делать разные настойки. Однако также листья этого растения можно добавлять в летние салаты. Заметьте, что когда растение созревает, оно становится горьковатым по вкусу. Поэтому собирайте одуванчик, когда листики еще молодые и нежные.

Вы считали эти растения не съедобными, но их можно добавлять в рацион (фото)

Одуванчик (фото: wz.lviv.ua)

Клевер

Мало кто знает, что в семенах клевера содержится до 25% белка и 12% полезных жиров. Сушеные цветы можно использовать для заварки чая из клевера.

Листья растения можно использовать в пищу. Перед употреблением хорошо промойте и посолите. А бутоны цветов идеально подходят для закваски подобно капусте.

Вы считали эти растения не съедобными, но их можно добавлять в рацион (фото)

Клевер (фото: agrarii-razom.com.ua)

Раньше мы рассказывали, какие суперфуды есть в Украине и какие из них нужно употреблять.

Читайте также, какие растения можно посадить в марте, чтобы они цвели все лето.

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