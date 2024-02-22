Выплаты мобилизованным до 50 тысяч гривен: какие суммы в разных городах Украины

Органы местного самоуправления в некоторых городах Украины поощряют граждан к мобилизации с помощью денежных выплат. Больше сейчас из городского бюджета платят добровольцам во Львове и суммы в других городах отличаются - в зависимости от возможностей власти на местах.

Сколько сейчас платят мобилизованным и добровольцам в разных городах Украины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Finance.

Львов

Наибольшие выплаты сейчас во Львове - там они составляют 50 тысяч гривен. Однако такую сумму получат только те, кто добровольно подпишет контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой.

Также во Львове есть "Комплексная программа социальной поддержки отдельных категорий граждан Львовского городского территориального общества", согласно которой мобилизованные в ряды ВСУ с 2019 года получают по 25 тысяч гривен единовременной помощи.

В Бориславе Львовской области есть еще одна программа, согласно которой те, кто подписал контракт с ВСУ, с 1 января 2024 года получает 20 тысяч гривен. В прошлом году эта сумма составила 10 тысяч гривен.

Киев

В столице все мобилизованные сейчас получают по 30 тысяч гривен из городского бюджета. Для этого в бюджете запланировано 50 млн. гривен. Но выплаты относятся ко всем, кто мобилизовался после 1 декабря 2023 года.

Кроме того, в Киеве разработали механизм, по которому эти деньги мобилизованные получат без дополнительной беготни – сразу после зачисления их в воинские части сумма поступает на счет военного.

А недавно в КГГА сообщили, что, кроме мобилизованных, такие же выплаты получат и подписавшие контракт с ВСУ на добровольной основе.

Одесса

Автоматически выплаты получают также мобилизованные в Одессе. Одна сумма меньше, чем во Львове и Киеве - 20 тысяч гривен. Местные власти посчитали, что в 2024 году будет мобилизовано 1000 военных, поэтому в бюджет заложено 20 млн гривен. Выплачивают помощь всем - и мобилизованным, и контрактникам.

Чернигов

Мобилизированные в Чернигове получат по 15 тысяч гривен. Исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако подтвердил, что, несмотря на ограниченные финансовые возможности, поддержка армии - обязанность общины.

Полтава

Полтавчане будут получать по 10 тысяч гривен из местного бюджета. Однако за деньгами придется обращаться в органы социальной защиты населения с соответствующими заявлениями. В двух общинах – Сергеевская (Гадяцкий район) и Сенчанская (Миргородский район) – решили платить мобилизованным по 50 тысяч гривен единовременной помощи.

Харьков

Выплаты мобилизованным предусмотрены только в Богодуховском обществе. Местные власти готовы выделить по 50 тысяч гривен на каждого мобилизованного, включая внутренне перемещенные лица. Еще в этой общине заложили в бюджет 200 тысяч гривен для помощи семьям или родителям пропавших без вести солдат - они получат единовременную выплату в 10 тысяч гривен.