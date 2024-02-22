Виплати мобілізованим до 50 тисяч гривень: які суми в різних містах України

Органи місцевого самоврядування у деяких містах України заохочують громадян до мобілізації за допомогою грошових виплат. Найбільше зараз з міського бюджету платять добровольцям у Львові й суми в інших містах відрізняються - залежно від можливостей влади на місцях.

Скільки зараз платять мобілізованим та добровольцям в різних містах України, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Finance.

Львів

Найбільші виплати зараз у Львові - там вони становлять 50 тисяч гривень. Однак таку суму отримають тільки ті, хто добровільно підпише контракт з військовими частинами Десантно-штурмових військ та морською піхотою.

Також у Львові є "Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської міської територіальної громади", згідно з якою мобілізовані до лав ЗСУ з 2019 року отримують по 25 тисяч гривень одноразової допомоги.

У Бориславі Львівської області є ще одна програма, згідно з якою, ті, хто підписав контракт з ЗСУ, з 1 січня 2024 року отримує 20 тисяч гривень. Минулого року ця сума становила 10 тисяч гривень.

Київ

У столиці всі мобілізовані зараз отримують по 30 тисяч гривень з міського бюджету. Для цього в бюджеті заплановано 50 млн гривень. Але виплати стосуються всіх, хто мобілізувався після 1 грудня 2023 року.

Крім того, в Києві розробили механізм, за яким ці гроші мобілізовані отримають без додаткової біганини - одразу після зарахування їх до військових частин сума надходить на рахунок військового.

А нещодавно в КМДА повідомили, що, крім мобілізованих, такі ж виплати отримають й ті, хто підписав контракт з ЗСУ на добровільній основі.

Одеса

Автоматично виплати отримують також мобілізовані в Одесі. Одна сума менша, ніж у Львові та Києві - 20 тисяч гривень. Місцева влада порахувала, що у 2024 році буде мобілізовано 1000 військових, тому у бюджет закладено 20 млн гривень. Виплачують допомогу всім - і мобілізованим, і контрактникам.

Чернігів

Мобілізовані у Чернігові отримають по 15 тисяч гривень. Виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако підтвердив, що попри обмежені фінансові можливості, підтримка армії - обов'язок громади.

Полтава

Полтавчани отримуватимуть по 10 тисяч гривень з місцевого бюджету. Однак за грошима прийдеться звертатися до органів соціального захисту населення з відповідними заявами. У двох громадах - Сергіївська (Гадяцький район) та Сенчанська (Миргородський район) - вирішили платити мобілізованим по 50 тисяч гривень одноразової допомоги.

Харків

Виплати мобілізованим передбачені тільки у Богодухівській громаді. Місцева влада готова виділити по 50 тисяч гривень на кожного мобілізованого, включно з внутрішньо переміщеними особами. Ще у цій громаді заклали у бюджет 200 тисяч гривень для допомоги сім'ям або батькам зниклих безвісти солдат - вони отримають одноразову виплату у 10 тисяч гривень.