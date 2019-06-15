Винна аномальна спека: в Україні зросла ціна на найпопулярніший овоч

Ціни на продукти в Україні в червні 2019 – подорожчав популярний овоч (колаж РБК-Україна)

В Україні ціни на огірки збільшилися через погодні аномалії

Ціни на соціальні продукти в Україні в червні 2019 виросли на 70%. Крім того, підвищилася вартість найбільш популярного літнього овоча – огірка. Всьому виною аномально спекотна погода. Температура вже встановила кілька рекордів, і в найближчі дні спаду спеки поки не прогнозують. Про ріст цін повідомляє голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.

"У квітні ціна на перші огірки була навіть дешевше, ніж рік тому. Але останнім часом прийшла спека, і огірки потрібно інтенсивно поливати, або вага їх буде менше, адже огірки здебільшого складаються з води. А з поливом, з водою та її доступністю у нас проблема, особливо на півдні України. Так що на цінах могла відбитися така аномальна спека, яка вже побила всі мислимі рекорди", – пояснює Олексій Дорошенко.

Ціни на продукти в Україні в червні 2019 – подорожчав популярний овоч (колаж РБК-Україна)

При цьому, раніше експерт прогнозував зниження цін на продукти в Україні. На його думку дефляція відбудеться у серпні поточного року.

"У серпні чекаємо дефляцію за рахунок здешевлення овочів і фруктів, а також стабільної ціни комунальних послуг", – додає експерт.

Нагадаємо, що раніше експерти розповіли, чому стався різкий стрибок цін на продукти в травні.

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