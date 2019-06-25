ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Що робити, якщо на вулиці зловив військкомат: пам'ятка для призовника

STYLERЖиття    25.06.2019 - 10:39
Що робити, якщо на вулиці зловив військкомат: пам'ятка для призовника
Призов в армію 2019 - як уникнути примусової поїздки у військкомат (колаж: РБК-Україна)

Поліція і співробітники військового комісаріату можуть порушувати права громадян, відловлюючи "ухилянців" від армії

Весінньо-літній призов до лав української армії стартував 1 квітня та має завершитися вже 1 липня. І під кінець "призовного сезону" 2019 почастішали випадки, коли майбутніх новобранців зупиняють на вулицях під приводом перевірки "ухилянства". А далі - військкомат, медкомісія, армія. Як уникнути подібної ситуації, пише "КП в Україні".

Відзначимо, що в командуванні сухопутних військ запевняють, що представники військового коміссаріату і Нацполіція мають на це повне право. Тим не менше, адвокат Ростислав Кравець стверджує протилежне - подібних прав у представників влади нема, це - перевищення службових повноважень.

Вас зупинили співробітники військкомату

Юрист радить побажати їм доброго дня і йти далі у своїх справах. Річ у тім, шо у співробітників військового комісаріату немає прав зупиняти людей на вулиці під приводом перевірки документів.

Що робити, якщо на вулиці зловив військкомат: пам'ятка для призовника

Призов в армію 2019 - як уникнути примусової поїздки у військкомат (фото: РБК-Україна)

Вас зупинили військові або поліція

В цьому випадку необхідно уточнити, яка мета зупинки. Якщо когось розшукують, то кого саме і за що. Наприклад, поліція може навмисне створити ситуацію, щоб перевірити ваші документи. Якщо мова йде про орієнтування на злодія, їм потрібно переконатися, що ви не та людина. Адвокат радить показати документи - якщо ви не розшукувана людина, вас зобов'язані відпустити.

Відзначимо, що якщо поліція каже, що розшукує Петра Петренка, а ви Антон Антоненко, то вас зобов'язані відразу ж відпустити.

Вас все ж відвезли у відділення

Вимагайте пояснити причину затримання та надання вам адвоката (на безкоштовного юриста ви маєте законне право, причому з першої хвилини). Також Ростислав Кравець радить мало не на всю вулицю кричати про поліцейське свавілля - ви повинні привернути до себе увагу.

Силою затягли в машину, привезли у відділення - наполегливо вимагайте адвоката, поки його вам не нададуть. Прямо з поліції телефонуйте "102" і повідомляйте про незаконне затримання. Адвокат радить нічого не підписувати і не давати показань. Ростислав Кравець зазначає, що співробітники поліції зобов'язані негайно сповістити ваших родичів про затримання.

Також юрист уточнює, що якщо у вас при собі немає паспорта, а ви схожі на розшукувану особу, то правоохоронці мають право затримати вас на 72 години для встановлення особи. Тому важливо, щоб близькі якомога швидше привезли ваші документи.

Що робити, якщо на вулиці зловив військкомат: пам'ятка для призовника

Призов в армію 2019 - як уникнути примусової поїздки у військкомат (фото: mil.gov.ua)

Вас відвезли у військкомат

Якщо поліція все ж наполягає на поїздку до військкомату, щоб перевірити, ухилянець ви чи ні, вимагайте підтвердження того, що ви ухиляєтесь від несення військової служби. Також запитайте, кого розшукують саме: попросіть назвати ПІБ ухилянця. Якщо ж такі дані вам не надають, бажайте гарного дня і йдіть.

У тому випадку, якщо вас все ж відвезли у військкомат і наполягають на проведенні медкомісії, не роздягайтеся, нічого не підписуйте і наполягайте на наданні безкоштовного адвоката.

Ростислав Кравець зазначає, що у зв'язку з розшуком конкретного ухилянця, тобто людини, що пройшла медкомісію і не з'явилася на призовний пункт, поліція не має права доставляти кожного потенційного "ухилянця у військкомат".

"Якщо вам повістку не вручали, зупинити вас і "заманити" до військкомату не мають права", - зазначає юрист.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні стартував весняний призов і повідомляли всі подробиці.

А також інформували про те, хто має право на відстрочку від призову в армію.

У Криму в армію РФ призвали вже 13,5 тис. людей У військкоматі розповіли, скількох киян навесні призвуть до армії
Новини України Призов в армію
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся