Що робити, якщо на вулиці зловив військкомат: пам'ятка для призовника

Призов в армію 2019 - як уникнути примусової поїздки у військкомат (колаж: РБК-Україна)

Поліція і співробітники військового комісаріату можуть порушувати права громадян, відловлюючи "ухилянців" від армії

Весінньо-літній призов до лав української армії стартував 1 квітня та має завершитися вже 1 липня. І під кінець "призовного сезону" 2019 почастішали випадки, коли майбутніх новобранців зупиняють на вулицях під приводом перевірки "ухилянства". А далі - військкомат, медкомісія, армія. Як уникнути подібної ситуації, пише "КП в Україні".

Відзначимо, що в командуванні сухопутних військ запевняють, що представники військового коміссаріату і Нацполіція мають на це повне право. Тим не менше, адвокат Ростислав Кравець стверджує протилежне - подібних прав у представників влади нема, це - перевищення службових повноважень.

Вас зупинили співробітники військкомату

Юрист радить побажати їм доброго дня і йти далі у своїх справах. Річ у тім, шо у співробітників військового комісаріату немає прав зупиняти людей на вулиці під приводом перевірки документів.

Призов в армію 2019 - як уникнути примусової поїздки у військкомат (фото: РБК-Україна)

Вас зупинили військові або поліція

В цьому випадку необхідно уточнити, яка мета зупинки. Якщо когось розшукують, то кого саме і за що. Наприклад, поліція може навмисне створити ситуацію, щоб перевірити ваші документи. Якщо мова йде про орієнтування на злодія, їм потрібно переконатися, що ви не та людина. Адвокат радить показати документи - якщо ви не розшукувана людина, вас зобов'язані відпустити.

Відзначимо, що якщо поліція каже, що розшукує Петра Петренка, а ви Антон Антоненко, то вас зобов'язані відразу ж відпустити.

Вас все ж відвезли у відділення

Вимагайте пояснити причину затримання та надання вам адвоката (на безкоштовного юриста ви маєте законне право, причому з першої хвилини). Також Ростислав Кравець радить мало не на всю вулицю кричати про поліцейське свавілля - ви повинні привернути до себе увагу.

Силою затягли в машину, привезли у відділення - наполегливо вимагайте адвоката, поки його вам не нададуть. Прямо з поліції телефонуйте "102" і повідомляйте про незаконне затримання. Адвокат радить нічого не підписувати і не давати показань. Ростислав Кравець зазначає, що співробітники поліції зобов'язані негайно сповістити ваших родичів про затримання.

Також юрист уточнює, що якщо у вас при собі немає паспорта, а ви схожі на розшукувану особу, то правоохоронці мають право затримати вас на 72 години для встановлення особи. Тому важливо, щоб близькі якомога швидше привезли ваші документи.

Призов в армію 2019 - як уникнути примусової поїздки у військкомат (фото: mil.gov.ua)

Вас відвезли у військкомат

Якщо поліція все ж наполягає на поїздку до військкомату, щоб перевірити, ухилянець ви чи ні, вимагайте підтвердження того, що ви ухиляєтесь від несення військової служби. Також запитайте, кого розшукують саме: попросіть назвати ПІБ ухилянця. Якщо ж такі дані вам не надають, бажайте гарного дня і йдіть.

У тому випадку, якщо вас все ж відвезли у військкомат і наполягають на проведенні медкомісії, не роздягайтеся, нічого не підписуйте і наполягайте на наданні безкоштовного адвоката.

Ростислав Кравець зазначає, що у зв'язку з розшуком конкретного ухилянця, тобто людини, що пройшла медкомісію і не з'явилася на призовний пункт, поліція не має права доставляти кожного потенційного "ухилянця у військкомат".

"Якщо вам повістку не вручали, зупинити вас і "заманити" до військкомату не мають права", - зазначає юрист.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні стартував весняний призов і повідомляли всі подробиці.

А також інформували про те, хто має право на відстрочку від призову в армію.