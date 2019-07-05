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Генштаб виключає повний перехід на контрактну армію найближчим часом

Новини » Суспільство    05.07.2019 - 19:44
Генштаб виключає повний перехід на контрактну армію найближчим часом
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна найближчим часом не зможе відмовитися від змішаної системи комплектування армії

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) виключає повний перехід на контрактну армію найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Армія inform". начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака.

За його словами, Україна найближчим часом не зможе відмовитися від змішаної системи комплектування армії.

"Звичайно, краще мати повністю контрактну, забезпечену армію. Таке військо має вагомі переваги, це підтверджує світовий досвід. Але в тому випадку, коли ефективно працює система підготовки резерву в державі, яка має працювати без збоїв на кожному з етапів, починаючи з середньої школи. Прикладів у світі чимало. Вивчаємо прийнятні для нас. Однак найближчим часом ми не відмовимося від нинішньої змішаної системи комплектування армії", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з 1 квітня по 30 червня, а також з 1 жовтня по 31 грудня 2019 року у всіх областях України буде відбуватися набір на строкову військову службу. Так, на військову службу до лав Збройних сил України будуть призиватися придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

При цьому юнаки 18-19 років мають можливість за бажанням пройти службу в армії на контрактній основі.

Додамо, протягом 2016-2018 років в Збройні сили України на службу за контрактом прийшли більше 130 тисяч чоловік.

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