Не міг перенести розлуку з дружиною: чоловік хотів вистрибнути з даху з дочкою

У Броварах чоловік хотів вчинити суїцид з дитиною (Колаж РБК-Україна)

Поліцейські виявили чоловіка на даху разом з чотирирічною донькою

У Броварах Київської області чоловік, який нещодавно втратив кохану, влаштував переполох для поліції та місцевих жителів. Деталі події повідомили на сторінці Поліції Київської області в Facebook.

У Броварах Київської області жителі помітили чоловіка з дитиною на руках на даху двоповерхового будинку. На місце події негайно викликали патрульну поліцію і швидку медичну допомогу.

Після переговорів чоловік погодився передати поліцейським свою чотирирічну доньку, але сам піти з даху відмовлявся. Чоловік хотів покінчити життя самогубством, так як не міг впоратися з втратою своєї коханої жінки.

"Правоохоронці умовили батька віддати їм дитину. Чоловік погодився, проте сам залишився на даху з наміром покінчити життя суїцидом. Поки їхали співробітники ДСНС, поліцейські не втрачали часу і вели переговори з молодою людиною", - розповіли в поліції.

Рятувальники, які приїхали на місце події, зняли чоловіка з даху. Його разом з донькою доставили в місцеву лікарню.

"Як стало відомо, чоловік мав намір покінчити з собою, оскільки його дружина нещодавно померла", - пояснили в поліції додали, що з потерпілим на даний момент працюють психологи.