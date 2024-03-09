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Букмекеры снова обновили ставки на Евровидение 2024: как теперь выглядит тройка лидеров

Суббота 09 марта 2024 19:54
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Букмекеры снова обновили ставки на Евровидение 2024: как теперь выглядит тройка лидеров Букмекеры обновили прогнозы на Евровидение 2024 (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Прогнозы мировых букмекеров относительно победителя на конкурсе Евровидение 2024 снова обновили. В течение длительного времени Украина удерживала лидирующую позицию, однако недавно Хорватия вышла на второе место, обогнав нашу страну. На третьем же - была Исландия. Теперь ситуация изменилась.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovision world.

Как сейчас выглядит тройка лидеров

Сейчас ситуация выглядит следующим образом: Хорватия занимает первое место с 15% шансом на победу, Украина идет на втором месте с вероятностью победы в 14%, а третью позицию занимает Швейцария с 8% вероятностью успеха.

Букмекеры снова обновили ставки на Евровидение 2024: как теперь выглядит тройка лидеров

Букмекеры обновили прогнозы на Евровидение 2024 (фото: eurovisionworld.com)

Представлять Швейцарию на Евровидении будет певец Nemo с песней "The Code".

Интересно, что Исландия, ранее занимавшая третье место в списке букмекеров, сейчас находится только на 16-й позиции.

Букмекеры снова обновили ставки на Евровидение 2024: как теперь выглядит тройка лидеров

Букмекеры обновили прогнозы на Евровидение 2024 (фото: eurovisionworld.com)

Отметим, что остаются только две страны, еще не определившие своих представителей на конкурсе. Это страна-хозяйка Евровидения - Швеция, а также Португалия, что означает, что прогнозы букмекеров могут существенно измениться в ближайшее время.

Напомним, что Евровидение-2024 состоится в шведском городе Мальме с 7 по 11 мая. Также уже известно, кто будет вести все трансляции конкурса.

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