Вина вцілілого: як подолати почуття провини, якщо ви в безпеці
Війна - подія, до якої неможливо підготуватися заздалегідь. Кожне прийняте рішення щодо безпеки є правильним. Бігти, боятися чи залишатися - нормально, що б ви не обрали.
Багато українців, яким вдалося опинитися в безпеці, зараз почуваються винними (вина вцілілого) - дорікають собі, що їм пощастило більше, ніж іншим.
Психолог Варвара Агаркова на своїй сторінці в Instagram поділилася порадами, як впоратися із почуттям провини.
Для цього стану характернi такi симптоми:
- почуття безпорадності;
- відсутність мотивації;
- нав'язливі думки про подію;
- зміни апетиту;
- труднощі зі сном;
- головні болі;
- нудота та біль у животі.
Пам'ятайте, iснує два види допомоги:
1. У моменті - "тримати оборону". Цим займаються військові та волонтери.
2. У перспективі - відновлювати нашу країну. І це завдання лежить на нас!
Кожен зараз перебуває на своєму місці. Тому дуже важливо, щоб ми пiклувалися про свiй внутрiшнiй стан та змогли надати допомогу після закінчення війни.
Як допомогти собі впоратися із почуттям провини:
- Дозвольте собі сумувати. Це нормально.
- Зробіть щось для інших.
- Згадайте, що насправді призвело до цього. І що ви не винні у тому, що зараз відбувається з державою.
- Почуття провини не означає, що ви робите щось не так. Скорбота, страх, тривога, горе і почуття провини - це цілком нормальні реакції після таких подій.
- Відчувати себе щасливим від свого успіху і водночас оплакувати інших - це нормально.
- Включайтеся в активну діяльність у будь-якій сфері, яка вам доступна. Навіть дрібні справи можуть зіграти вирішальну роль.
- Створiть традиції і не тікайте від рутини.
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