Три простих правила про те, як жити в умовах війни: неймовірний метод Франкла

Війна в Україні триває вже четвертий місяць і вже багатьом стало очевидно, що в найближчі кілька тижнів ми не зможемо повернутися до нормального життя. Більш того, швидше за все до життя "до війни" ми не повернемося ніколи. Через те, що змінилися всі умови нашого життя, наші пріоритети та багато іншого.

Але як же вижити в умовах війни та при цьому тримати психологічну рівновагу, не впадати в депресії та не падати духом. Про це - читайте в нашому матеріалі нижче.

Людству доводилося виживати в різних умовах, в тому числі й в стані війни. Не потрібно озиратися далеко назад, хоча б за часів Другої світової війни та Великої Вітчизняної.

Були окупації міст, масові обстріли з повітря, концтабори та жахи в невеликих селах, голод. Люди, які вижили у всьому цьому, не дуже люблять розповідати деталі й секрети свого виживання. Та й у багатьох методи виживання були свої.

Хто такий Віктор Франкл

Є такий всесвітньо відомий австрійський невролог і психіатр Віктор Франкл. Зараз він відомий як творець цілого напрямку в психотерапії та екзистенціальної психології - логотерапії (лікування сенсом).

А Віктор Франкл під час Другої світової війни був в'язнем нацистських концтаборів - Освенцима, Дахау, Кауферінга, Тюркхайма. Він пережив всі ці страшні табори та дожив до глибокої старості - до 92 років. У перший табір Франкл потрапив в 1942 році, коли вже мав ступінь доктора медицини з психіатрії.

Мати Віктора Франкла була вбита в Аушвіці, батько помер в Терезінштадті від набряку легенів, дружина була переведена в Берген-Бельзен і там загинула. А сам Франкл був звільнений в 1945 році американськими військами.

Після досвіду в концтаборах, Віктор Франкл написав понад 30 книг з психіатрії та психології, отримав ступінь доктора філософії, був професором Віденського і Гарвардського університетів.

Метод Франкла

У своїх книгах Віктор Франкл описував свої пригоди в концтаборах. І пояснював, що найефективніше - це знайти сенс у всіх проявах життя, навіть найстрашніших - саме це є складовою стимулу продовження життя. Він вважав, що відсутність сенсу життя є найголовнішим стресом для людини.

"Першими ламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Після них ті, хто не вірив в те, що це коли-небудь закінчиться. Вижили ті, хто фокусувався на своїх діях, без очікувань, що може або не може статися.

Коли ми живемо в очікуванні, що все закінчиться: ми нібито хапаємося за попередню реальність – і нам тоді психологічно важко виживати в цій реальності. А виживають ті, хто живе тут і зараз", - писав знаменитий психіатр у своїх книгах.

Він вивів три найголовніших правила для тих, хто хоче вижити в найжахливіших і важких умовах:

Тут і зараз розв'язувати актуальні проблеми

Тут і зараз розуміти, якою є актуальна ситуація

Тут і зараз переживати втрати

Чим нам допоможуть навчання Віктора Франкла

Як пояснює психотерапевт Павло Дзіковський у своєму подкасті про те, як же українцям пережити цю війну, потрібно змиритися з тим, що зараз відбувається в нашій країні.

1. Не прив'язуватися до моменту в часі, що це повинно ось-ось закінчитися, і тоді ми почнемо жити - це веде до виснаження.

2. Ми повинні прийняти реальність такою, яка вона є. А реальність така, що ніхто не знає, коли війна закінчиться - через місяць, три або рік. Жити в очікуванні - не найпродуктивніший шлях.

3. Ми повинні мріяти та малювати картинки мирного майбутнього, але не прив'язувати це до реальності. План: наступного літа я поїду відпочивати в український Крим. І ми повинні вірити, що це так і буде. Якщо прив'язуватися до конкретних дат - може настати сильне виснажливе розчарування. І призведе до емоційних гойдалок.

4. Ми повинні прийняти, що реальність зараз така. Ми мріємо і хочемо, щоб це швидше закінчилося. Але живемо в реальності - тут і зараз. Це ключ до виживання і перемоги.