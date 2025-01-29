Он не для всех! Кому строго нельзя есть творог и почему

Творог - один из самых популярных продуктов в рационе многих людей. Он богат белком, кальцием, фосфором, витаминами группы B и другими полезными веществами, способствующими укреплению костей, поддержке мышц и улучшению обмена веществ. Но, несмотря на все преимущества, употребление этого продукта может быть опасным для некоторых категорий людей.

Кому творог есть нельзя - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кому стоит ограничить или полностью исключить творог?

Людям с непереносимостью лактозы

Лактоза - это молочный сахар, который содержится во всех молочных продуктах, в том числе в твороге. Некоторые люди не могут нормально ее усваивать из-за дефицита фермента лактазы. В таком случае после употребления творога могут возникать:

вздутие живота;

диарея;

тошнота;

спазмы в желудке.

Если после употребления молочных продуктов у вас появляются подобные симптомы, стоит обратиться к врачу или попробовать безлактозные альтернативы.

Людям с заболеваниями почек

Творог - это продукт с высоким содержанием белка. Для здоровых людей это полезно, ведь белок необходим для строительства мышц и поддержания иммунитета. Но если у вас есть проблемы с почками, чрезмерное употребление творога может стать опасным.

Почки отвечают за выведение продуктов распада белка. Если они работают с нарушениями (например, при почечной недостаточности), излишняя белковая нагрузка может лишь усугубить ситуацию.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Жирные сорта сыра (особенно домашний сыр с высоким процентом жирности) содержат насыщенные жиры, которые могут повышать уровень "плохого" холестерина в крови. Это увеличивает риск развития:

атеросклероза;

повышенного артериального давления;

сердечных заболеваний.

Людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца или атеросклерозом стоит выбирать обезжиренный сыр или снижать его потребление.

Людям, страдающим подагрой и проблемами с суставами

Подагра - это заболевание, связанное с накоплением мочевой кислоты в организме, что вызывает воспаление суставов и сильную боль.

Сыр содержит пурины - соединения, которые способствуют образованию мочевой кислоты. Если человек имеет подагру или склонность к ней, частое употребление сыра может вызвать обострение симптомов.

Людям с аллергией на молочный белок

Казеин - это основной белок, который содержится в твороге. У некоторых людей на него возникает аллергия, которая проявляется:

высыпаниями на коже;

зудом;

отеками;

расстройствами пищеварения;

в тяжелых случаях - анафилактическим шоком.

При аллергии на казеин стоит полностью исключить молочные продукты из рациона и заменить их растительными альтернативами (например, соевыми или миндальными продуктами).

Людям с язвенной болезнью или гастритом

Хотя творог считается легкоусвояемым продуктом, при обострении гастрита или язвенной болезни желудка он может вызвать раздражение слизистой оболочки.

Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, перед употреблением творога стоит проконсультироваться с врачом.

Как безопасно употреблять творог?