ua en ru
Ср, 29 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Он не для всех! Кому строго нельзя есть творог и почему

Среда 29 января 2025 14:41
UA EN RU
Он не для всех! Кому строго нельзя есть творог и почему Фото: Кому нельзя есть творог (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Творог - один из самых популярных продуктов в рационе многих людей. Он богат белком, кальцием, фосфором, витаминами группы B и другими полезными веществами, способствующими укреплению костей, поддержке мышц и улучшению обмена веществ. Но, несмотря на все преимущества, употребление этого продукта может быть опасным для некоторых категорий людей.

Кому творог есть нельзя - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кому стоит ограничить или полностью исключить творог?

Людям с непереносимостью лактозы

Лактоза - это молочный сахар, который содержится во всех молочных продуктах, в том числе в твороге. Некоторые люди не могут нормально ее усваивать из-за дефицита фермента лактазы. В таком случае после употребления творога могут возникать:

  • вздутие живота;
  • диарея;
  • тошнота;
  • спазмы в желудке.

Если после употребления молочных продуктов у вас появляются подобные симптомы, стоит обратиться к врачу или попробовать безлактозные альтернативы.

Людям с заболеваниями почек

Творог - это продукт с высоким содержанием белка. Для здоровых людей это полезно, ведь белок необходим для строительства мышц и поддержания иммунитета. Но если у вас есть проблемы с почками, чрезмерное употребление творога может стать опасным.

Почки отвечают за выведение продуктов распада белка. Если они работают с нарушениями (например, при почечной недостаточности), излишняя белковая нагрузка может лишь усугубить ситуацию.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Жирные сорта сыра (особенно домашний сыр с высоким процентом жирности) содержат насыщенные жиры, которые могут повышать уровень "плохого" холестерина в крови. Это увеличивает риск развития:

  • атеросклероза;
  • повышенного артериального давления;
  • сердечных заболеваний.

Людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца или атеросклерозом стоит выбирать обезжиренный сыр или снижать его потребление.

Людям, страдающим подагрой и проблемами с суставами

Подагра - это заболевание, связанное с накоплением мочевой кислоты в организме, что вызывает воспаление суставов и сильную боль.

Сыр содержит пурины - соединения, которые способствуют образованию мочевой кислоты. Если человек имеет подагру или склонность к ней, частое употребление сыра может вызвать обострение симптомов.

Людям с аллергией на молочный белок

Казеин - это основной белок, который содержится в твороге. У некоторых людей на него возникает аллергия, которая проявляется:

  • высыпаниями на коже;
  • зудом;
  • отеками;
  • расстройствами пищеварения;
  • в тяжелых случаях - анафилактическим шоком.

При аллергии на казеин стоит полностью исключить молочные продукты из рациона и заменить их растительными альтернативами (например, соевыми или миндальными продуктами).

Людям с язвенной болезнью или гастритом

Хотя творог считается легкоусвояемым продуктом, при обострении гастрита или язвенной болезни желудка он может вызвать раздражение слизистой оболочки.

Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, перед употреблением творога стоит проконсультироваться с врачом.

Как безопасно употреблять творог?

  • Выбирайте нежирные варианты. Жирность сыра не должна превышать 5%.
  • Ешьте в умеренных количествах. Оптимальная порция - 100-150 г в день.
  • Сочетайте с правильными продуктами. Добавляйте к творогу фрукты, мед, орехи или ягоды - это сделает его еще полезнее.
  • Избегайте магазинных сырков с добавленным сахаром и ароматизаторами. Они содержат много искусственных ингредиентов и трансжиров.

Напомним, что тренер рассказал, чем категорически нельзя завтракать.

Также мы рассказывали о вреде капусты брокколи, о котором вы точно не знали.

В материале использованы источники - МОЗ, Facebook-страница диетолога Олега Швеца, Eat this, not That.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Здоровое питание Здоровая еда
NEWS
Генштаб подтвердил удар по НПЗ в Кстово
Генштаб подтвердил удар по НПЗ в Кстово