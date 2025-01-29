Він не для всіх! Кому суворо не можна їсти кисломолочний сир і чому

Кисломолочний сир - один із найпопулярніших продуктів у раціоні багатьох людей. Він багатий на білок, кальцій, фосфор, вітаміни групи B та інші корисні речовини, що сприяють зміцненню кісток, підтримці м’язів та покращенню обміну речовин. Але, попри всі переваги, вживання цього продукту може бути небезпечним для деяких категорій людей.

Кому кисломолочний сир їсти не можна - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Кому варто обмежити або повністю виключити кисломолочний сир?

Людям із непереносимістю лактози

Лактоза - це молочний цукор, який міститься у всіх молочних продуктах, зокрема в сирі. Деякі люди не можуть нормально її засвоювати через дефіцит ферменту лактази. У такому випадку після вживання кисломолочного сиру можуть виникати:

здуття живота;

діарея;

нудота;

спазми у шлунку.

Якщо після вживання молочних продуктів у вас з’являються подібні симптоми, варто звернутися до лікаря або спробувати безлактозні альтернативи.

Людям із захворюваннями нирок

Кисломолочний сир - це продукт із високим вмістом білка. Для здорових людей це корисно, адже білок необхідний для будівництва м’язів і підтримки імунітету. Але якщо у вас є проблеми з нирками, надмірне вживання сиру може стати небезпечним.

Нирки відповідають за виведення продуктів розпаду білка. Якщо вони працюють із порушеннями (наприклад, при нирковій недостатності), зайве білкове навантаження може лише погіршити ситуацію.

Людям із серцево-судинними захворюваннями

Жирні сорти сиру (особливо домашній сир з високим відсотком жирності) містять насичені жири, які можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину в крові. Це збільшує ризик розвитку:

атеросклерозу;

підвищеного артеріального тиску;

серцевих захворювань.

Людям із гіпертонією, ішемічною хворобою серця або атеросклерозом варто обирати знежирений сир або знижувати його споживання.

Людям, які страждають на подагру та проблеми із суглобами

Подагра - це захворювання, пов’язане з накопиченням сечової кислоти в організмі, що спричиняє запалення суглобів і сильний біль.

Сир містить пурини - сполуки, які сприяють утворенню сечової кислоти. Якщо людина має подагру або схильність до неї, часте вживання сиру може викликати загострення симптомів.

Людям із алергією на молочний білок

Казеїн - це основний білок, який міститься у кисломолочному сирі. У деяких людей на нього виникає алергія, яка проявляється:

висипаннями на шкірі;

свербежем;

набряками;

розладами травлення;

у важких випадках - анафілактичним шоком.

При алергії на казеїн варто повністю виключити молочні продукти з раціону та замінити їх рослинними альтернативами (наприклад, соєвими або мигдальними продуктами).

Людям із виразковою хворобою або гастритом

Хоча кисломолочний сир вважається легкозасвоюваним продуктом, при загостренні гастриту або виразкової хвороби шлунка він може викликати подразнення слизової оболонки.

Якщо у вас є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, перед вживанням сиру варто проконсультуватися з лікарем.

Як безпечно вживати сир?