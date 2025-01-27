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Вред от капусты брокколи, о котором вы точно не знали

Понедельник 27 января 2025 17:00
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Вред от капусты брокколи, о котором вы точно не знали Фото: Кому нельзя есть брокколи (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Брокколи заслуженно считается одним из самых полезных овощей в мире благодаря богатому составу витаминов, минералов и антиоксидантов. Однако даже этот суперфуд имеет свои недостатки, которые могут негативно сказаться на здоровье, если его потреблять неправильно или в чрезмерном количестве.

О каком скрытом вреде этой капусты вы не догадывались, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кому брокколи может навредить?

Людям с проблемами щитовидной железы

В брокколи содержатся вещества, известные как гойтрогены. Они могут влиять на выработку гормонов щитовидной железы, особенно если в организме есть дефицит йода. Поэтому людям с гипотиреозом стоит ограничить потребление сырой брокколи.

При проблемах с пищеварением

Большое количество клетчатки в брокколи может вызвать вздутие, метеоризм и дискомфорт в желудке, особенно у людей с чувствительным пищеварительным трактом.

Риск аллергических реакций

У некоторых людей брокколи может вызвать аллергические реакции из-за наличия специфических белков, которые вызывают зуд, отеки или раздражение.

Несовместимость с некоторыми препаратами

Брокколи богата витамином K, который способствует свертыванию крови. Поэтому людям, принимающим препараты для разжижения крови, следует быть осторожными с потреблением этого овоща.

Как избежать вреда от брокколи?

  • Термическая обработка (парение или варка) снижает содержание гойтрогенов, поэтому людям с проблемами щитовидной железы лучше потреблять брокколи в вареном виде.
  • Умеренность - ключ к безопасности. Оптимальная порция брокколи для взрослого - 200-300 граммов в день.
  • Перед употреблением важно тщательно мыть овощ, чтобы избежать остатков пестицидов или загрязнений.

Брокколи остается одним из самых полезных овощей, но его употребление должно быть умеренным и учитывать индивидуальные особенности организма. Как и с любым продуктом, важно соблюдать баланс, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья.

Напомним, что назван опасный овощ, который может "забирать" молодость.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты о здоровье Healthline и WebMD, издание MedicalNewsToday.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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