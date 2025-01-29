"Вспоминаем маму и бабушку". Тренер рассказал, чем категорически нельзя завтракать

Завтрак - один из важнейших приемов пищи, но все ли традиционные утренние блюда на самом деле полезны? Диетологи и специалисты по здоровому питанию настойчиво призывают изменить устоявшиеся привычки и обратить внимание на качество завтрака.

Что именно не надо есть на завтрак, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юрия Попка в Facebook.

Что не стоит есть на завтрак?

Многие с детства привыкли к каше на молоке с вареньем или медом. Но такой завтрак - это сплошные быстрые углеводы, которые резко повышают уровень сахара в крови.

"Вспоминаем маму, бабушку, какой завтрак чаще всего у нас был? Правильно, каша на молоке, а еще с вареньем часто делали, медом, ягодами, одним словом - сплошные углеводы", - пояснил Юрий.

Если каша готовится за 5-10 минут, это означает, что крупа предварительно обработана, что лишает ее большей части полезных свойств. Аналогично, белые хлебобулочные изделия с маслом, колбасой или сыром также не являются сбалансированным завтраком.

Еще один популярный, но не лучший выбор - каши быстрого приготовления, гранола из магазина, кукурузные хлопья, круассаны и бутерброды на основе белого хлеба. Они содержат много простых углеводов, которые быстро усваиваются, вызывая чувство голода уже через час.

Как сделать завтрак здоровым?

Главный принцип - баланс белков, жиров, клетчатки и сложных углеводов. Например, к каше стоит добавлять яйцо (источник белка и жиров), овощи (клетчатка) и ложку качественного масла (например, оливкового или льняного). Если яйца не входят в рацион, их можно заменить творогом, хумусом или протеиновыми добавками.

Из жиров лучше выбирать не жареные орехи, семена льна или чиа, сливочное масло в умеренном количестве, растительное молоко. Что касается клетчатки, то это могут быть как овощи, так и ягоды, которые содержат значительно меньше сахара, чем фрукты.

Если же хочется бутербродов, выбирайте цельнозерновой хлеб, добавляйте зелень, яйцо пашот или кусочек запеченной рыбы или мяса. Что касается напитков, фреши и соки - не лучший вариант из-за высокой концентрации сахара. Лучше отдать предпочтение смузи на основе овощей и ягод.

Альтернативы традиционному завтраку

Вместо быстрых углеводов можно приготовить сырники, овсяно-блины с добавлением протеина или густой коктейль в блендере с овсянкой, растительным молоком, орехами и ягодами. Хорошими вариантами также являются омлет, рыба, котлеты или даже легкий суп.

Выбор за вами, но стоит помнить: качественный завтрак - это залог энергии и продуктивности на весь день!