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Ведущий 1+1 признался, пойдет ли воевать в случае получения повестки и имеет ли бронь от мобилизации

Понедельник 17 июня 2024 12:41
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Ведущий 1+1 признался, пойдет ли воевать в случае получения повестки и имеет ли бронь от мобилизации Руслан Сеничкин (фото: instagram.com/ruslan_senichkin)
Автор: Иванна Пашкевич

Ведущий 1+1 Руслан Сеничкин ответил, пойдет ли защищать Украину на фронт, если получит повестку, и имеет ли бронь от мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости Алине Доротюк.

Подробности

По словам Сеничкина, от мобилизации у него брони нет. Сейчас он планирует стать на воинский учет.

"Я сейчас занимаюсь вопросом учета, вопросом сбора документов, потому что я прописан в другом месте, здесь я проживаю. Мне надо оборудовать эти вопросы. В случае чего - я готов", - признался телеведущий.

Звезда говорит, что морально проработал мысль, что он может оказаться на фронте.

"У меня военного опыта нет. Я не приходил кафедру в свое время. Соответственно представления такого нет. Поэтому этому надо учиться. Если мобилизуют, то буду учиться", - сказал Руслан.

Ранее ведущий-воин ВСУ и экс-любимый Лободы высказался об артистах-уклонистах и бывшей.

Также мы писали, что блогерша-миллионница взялась "воспитывать" военных , которые не помогли ей донести цветы.

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