7 лучших фильмов ко Дню отца, которые стоит посмотреть хотя бы раз в жизни

16 июня отмечается День отца . Этот праздник напоминает нам о важной роли папы в жизни любого человека. А для того чтобы хорошо провести время, вы можете посмотреть интересные фильмы об отцовстве, которые надо увидеть всем.

"В погоне за счастьем"

Биографическая драма с Виллом Смитом рассказывает об отце, который должен самостоятельно заботиться о маленьком сыне. И мужчина хочет дать ребенку самую лучшую жизнь, но для этого нужно хоть как-то вырваться из нищеты, что очень непросто.

"Кровный отец"

А эта лента с Мелом Гибсоном рассказывает об отце, который 16 лет никак не заботился о своей дочери и не думал о семье и будущем. Но однажды ребенок окажется на его пороге и потребует очень серьезной помощи.

"Одаренная"

Лента с Крисом Эвансом не о родном отце, а о родственнике, которому приходится взять на себя заботу о маленькой девочке. И мужчина борется за счастье ребенка всеми способами. Этот фильм о том, как важно, чтобы в жизни каждого будет человек, которому небезразлична твоя судьба.

"Васаби"

Комедийный боевик с Жаном Рено многие уже видели. Но если вы слышите об этом фильме впервые - это стоит исправить. Интересные сюжетные линии, в которых преступник внезапно и вынужденно становится отцом, заставят вас смеяться.

"Повар" (Мистер Черч)

Драма с Эдди Мерфи не об отце, а о мужчине, который становится единственным спасением для семьи - больной матери и ее дочери, о которой некому заботиться. И тот, кто должен быть только поваром, станет целым миром.

"Оптом дешевле"

Комедия, которую можно смотреть с детьми. Она позволит весело провести время, похохотать и просто отвлечься от рутины.

Мой папа (Отцовство)

Еще один легкий и смешной фильм на вечер. В нем Кевин Харт сыграет мужчину, которому приходится узнать все "радости" отцовства. Конечно, без забавных приключений не обойдется.