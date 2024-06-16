Григорий Решетник: От нас зависит, какими станут людьми наши дети

Ведущий популярных шоу Григорий Решетник в День отца рассказал, какие принципы воспитания своего папы он наследует, а от каких отказался. Артист с теплом вспоминает свое детство, поэтому старается сделать так, чтобы и его сыновья были ему благодарны.

В интервью РБК-Украина Решетник эксклюзивно рассказал, как он воспитывает детей, какой совет может дать украинцам, а также, что точно не стоит делать родителям.

– Можете ли вы рассказать о самых ценных уроках, которые вы получили от своего отца в детстве?

– Мне удалось вырасти в полноценной семье любящих родителей. Они уже более 40 лет вместе. Папа для меня всегда был ярким примером того, как нужно относиться к своей женщине и своим детям. Он работал много и все же находил время на воспитание меня и сестры. Прежде он привил мне волю всегда идти к победе и передал свой боевой характер.

Он играл со мной в футбол, занимался бегом и не только. Отец этим поселил во мне мысль, что если поставить перед собой цель - ты обязательно ее добьешься. Также он всегда подчеркивал, что жизнь справедлива и добро всегда побеждает зло.

Еще в детстве он научил меня ничего не бояться. И хотя я был вежливым ребенком, но когда чувствовал опасность, я точно умел себя защитить. И в голове своей я всегда держал слова отца, что нужно уметь принимать вызовы, не сдаваться и идти до конца. А если упал, то подниматься и двигаться дальше. Я очень благодарен ему за это мое понимание.

Решетник и его отец (фото предоставлено пресс-службой)

– Какие методы воспитания использовал ваш отец, когда вы были маленькими? Были ли они строгими, мягкими или, возможно, смешанными?

– Мне кажется, что у наших родителей не было времени изучать и следовать разным методикам воспитания. Да и не было их тогда столько, как сейчас. В 80-90-х главная родительская задача была - прокормить детей. Думаю, воспитывали они нас, руководствуясь интуицией, даже где-то импульсивно.

Мои родители очень любили нас с сестрой. Хотя иногда я получал-таки, потому что был еще тем сорванцем в школе. Папа мог даже лозинку в руки взять за какие-то плохие оценки. За это на родителей своих я не обижаюсь. Они дали мне все лучшее.

Методы воспитания у наших родителей были интуитивными, смешанными, но точно полны любви и желания вырастить хороших людей. Это был их опыт. Я считаю, что поднимать руку на детей и близких - табу. Мы эту "советскую воспитательную систему" в своей семье даже не рассматривали.

Родители Решетника (фото предоставлено пресс-службой)

– Есть ли какие-то конкретные принципы или правила, которых придерживался ваш отец, и которые вы используете в воспитании своих детей?

– В первую очередь нужно всегда придерживаться своего слова. Если что-то пообещал - ты должен разбиться вдребезги, но выполнить сказанное. Я передаю это руководство от своего отца к своим детям. Считаю, что этот принцип очень важен, в частности, для мужчины. А еще важно быть честным, порядочным, принципиальным. Также прививаю сыновьям верную модель отношения к женщине (жене, маме, подруге).

Мой отец, например, даже мысленно никогда не обидел маму. Конечно, споры были в их отношениях, но они пытались ссориться тайком, когда мы уже легли спать. И, скорее, это были не ссоры, а импульсивные дискуссии.

Агрессии или абьюза в нашей семье никогда не было. Мой отец всегда говорил, что мужчина должен работать, быть разносторонним и многофункциональным - опорой в семье. Об этом тоже говорю своим детям. Папа всегда говорил: "У нас в армии так: не умеешь - научим, не хочешь - заставим". Может, это звучит немного ультимативно. Но это скорее о характере и принципах, которые должны быть у мужчины.

Дети и жена Решетника (фото предоставлено пресс-службой)

– Были ли в вашей семье традиции или привычки, которые вы хотите сохранить и передать своим детям?

– У нас есть семейные традиции. Это празднование важных событий в кругу семьи, праздники всякие и просто приятное совместное времяпрепровождение. Когда я был маленьким, то мы с родителями ходили в Николаевский зоопарк. Это было невероятно. Свои впечатления я помню до сих пор.

Желание подарить праздник детям всегда чувствовалось в нашей семье. Это очень важно, согласитесь. Еще помню, как в детстве новогоднюю елку наряжали конфетами и мандаринами, потому что игрушек не было. Как мы тайком с сестрой все это подъедали. Вспоминаю еще как папа приносил елку, как мы его ждали очень и все вместе ставили дерево. Вот эти милые и теплые традиции я возрождаю и в своей семье.

Еще одно яркое детское воспоминание - когда меня на летние каникулы отправляли в деревню к дедушке и бабушке. Там было большое хозяйство - 5 коров, свиньи, куры. И мы, внуки, пятеро, которые приезжали, все лето помогали: доели коров, заготавливали сено. Так нас приучали к работе. Это очень теплые воспоминания, хорошие и результативные. Я тоже стараюсь приучать детей к работе, и физической, и умственной. Это нужно, чтобы в будущем найти свою цель, честно работать и стать профессионалом.

Решетники (фото предоставлено пресс-службой)

– Как изменились ваши взгляды на воспитание детей с момента, когда вы сами стали отцом? Есть ли что-то, чему вы научились у своего отца, что помогает вам сейчас?

Наша методика воспитания с Кристиной отличается от воспитательных методов моих родителей. Мы готовились к появлению детей и "перелопатили" кучу информации: литература и курсы. У наших родителей такой возможности не было.

Я полностью погружен в воспитательный процесс. Раньше считалось, что женщина больше несет ответственность за это, потому что мужчина зарабатывает деньги. У нас в семье такого нет. Мы делим обязанности поровну. Я собственным примером стараюсь вдохновить своих детей. Мы с женой, прежде всего, говорим с ними и стараемся не кричать на малышей. А еще в семье Решетников запрещена ненормативная лексика. Я объясняю детям, что высказываться лучше нормальным языком. Его понимают лучше.

Решетник (фото предоставлено пресс-службой)

– Есть ли ситуации, когда вы сознательно избегаете методов воспитания, которые использовал ваш отец? Если да, то почему?

Я считаю, что нельзя поднимать руку на детей. Я повторюсь, что не обижаюсь за такой воспитательный момент в моем детстве, но такие методы я не понимаю и не применяю. Мой отец не избивал меня регулярно, ни в коем случае, но мог дать по пятой точке, когда уже эмоции зашкаливали.

Сейчас мы уже все понимаем, что никакого абьюза или физического насилия вообще не должно быть в отношении детей. Это запретная и табуированная тема. Дорогие родители, вы едва ли не самый большой пример для своих детей, особенно пока они в детском и подростковом возрасте. Учитывайте, какие принципы жизненные вы вкладываете в них в этот важный период роста. Помните, что от нас зависит, какими станут людьми наши дети.

Семья Решетников (фото предоставлено пресс-службой)

– Как вы считаете, что было наиболее эффективным в воспитании вашего отца и как вы адаптируете эти методы к современным реалиям?

Мой отец очень мудрый. Мы общались часто с ним по-мужски и разбирали разные ситуации. Это меня научило понимать жизнь и находить подход к своим сыновьям. Помню, в подростковом возрасте я был очень эмоционален по отношению к маме и папа как-то мне сказал, что ему я могу сказать все, что угодно, а мама - это святое и ее надо беречь.

Тогда у меня все разложилось по полочкам. Я и своим ребятам сейчас говорю, что мама в нашей семье - святая, и что они мне могут эмоционально выражать все свои мысли и переживания, а маму нашу надо беречь.

Семья Решетников (фото предоставлено пресс-службой)

– Какие советы вы могли бы дать молодым родителям исходя из своего опыта и опыта вашего отца?

Самый главный совет - рожайте деток. Дети - это прекрасно. Не оттягивайте этот процесс. Вот при всех обстоятельствах. Украинцев должно становиться больше. Развивайтесь рядом со своими детьми. Просите советов для их воспитания, ищите ответы на волнующие вас вопросы, если собственного опыта не хватает.

Уделяйте время своим детям. Они очень быстро вырастают. Потому что можно жалеть, что не видели из-за дел и работы, как они росли. Верьте в своих малышей, любите, целуйте, обнимайте. Сейчас это особенно важно. Очень многие методики воспитания сейчас есть. Ищите свою. И не ломайте детей. Любите их и будьте искренними.

Решетник и его жена (фото предоставлено пресс-службой)

– Есть ли у вас какие-то особые воспоминания, связанные с вашим отцом, особенно повлиявшие на ваше видение роли отца?

– Я уже говорил - что это любовь и вера. Вспоминаю историю, когда в детстве гулял с папой и выпросил у него холодный молочный коктейль. Он мне купил при условии, что не "сдам" его маме. В результате, я пришел и все выдал, потому что в семье у нас никогда секретов не было.

И теперь мои ребята так же приходят и рассказывают что-то по секрету сначала мне, а потом все равно все рассказывают маме. И секрет становится не секретом. И я понимаю - где-то я это уже видел. Вот эта открытость в семье очень важна. Это максимальное доверие. Верьте своим детям и не обманывайте их. Они очень чувствительны ко лжи. Давайте включать нашу отцовскую мудрость.

Решетник (фото предоставлено пресс-службой)

– Какие ценности вы считаете самыми важными для передачи своим детям и как ваш отец помог вам сформировать эти ценности?

– Когда я начал учиться на финансиста и потом изменил свое решение. Я решил бросить все и рвануть к своей мечте, работе диктора и ведущего телепрограмм - поступил в Киевский университет Кино и телевидения. Родители очень меня поддержали в тот момент и сказали, чтобы я следовал за своей мечтой.

Они знали, как я охотно занимался танцами и в театральной студии. Они поддержали меня и поверили в меня. К чему я? Я сейчас отец троих детей. У меня кто-то футболист, кто-то творческий, кто-то математик.. И нужн уметь разглядеть эти таланты, подсветить, поддержать.

Это очень важно - помочь раскрыться ребенку, чтобы он реализовался в жизни и стал счастливым. Нужно растить в собственных детях личностей. Эту ценность в меня заложили родители. Ее же со временем передам и своим детям.