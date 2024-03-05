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В сеть "слили" информацию о новом муже Алины Гросу и фото с их свадьбы

Вторник 05 марта 2024 14:52
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В сеть "слили" информацию о новом муже Алины Гросу и фото с их свадьбы Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Иванна Пашкевич

Несколько недель назад певица Алина Гросу заинтриговала сеть снимком с ее новым избранником. На нем она позировала в свадебном платье. Личность любимого артистка не раскрывает. В то время как ее подруга "слила" некоторую информацию о мужчине и фото со свадьбы звезды.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт BespalovMedia.

Что известно о новом избраннике Алины Гросу

Так, по словам информатора, муж звезды довольно известная в Украине личность.

"Дело в том, что он (муж Алины) достаточно известен и медийный в Украине. Она не хочет этим браком делать его еще более известным, ведь в паре в отношениях постоянно есть "конкуренция". Он достаточно властный человек, она тоже с характером", - рассказала инсайдер.

В сеть &quot;слили&quot; информацию о новом муже Алины Гросу и фото с их свадьбы

В сеть &quot;слили&quot; информацию о новом муже Алины Гросу и фото с их свадьбы

В сеть &quot;слили&quot; информацию о новом муже Алины Гросу и фото с их свадьбы

Фото со свадьбы Алины Гросу (фото: bespalovmedia.com)

Также подруга Гросу добавила, что супруги спорят о том, кто будет главой семьи. Сейчас "артистка не торопится выводить его из тени".

Что известно о личной жизни певицы

В 2019 году Алина Гросу вышла замуж за бизнесмена Александра Комкова, проведя роскошную свадьбу в замке в Италии.

Однако вскоре после этого они разошлись. По словам Алины, Александр оставил ее ради другой женщины.

Позже певица начала встречаться с российским актером Романом Полянским, их отношения продержались около года, но завершились во время полномасштабной войны в Украине.

Гросу не комментирует разрыв с артистом. В 2023 году она объявила в своем блоге, что ее сердце снова занято.

Напомним, недавно Алина Гросу попала в больницу.

Также она призналась, делала ли пластику груди.

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