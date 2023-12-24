Виктория Бекхэм показала, как проходит Рождество в кругу семьи (фото)
Виктория поделилась фото семейного рождественского отдыха в Майами, которое прошло в формате пижамной вечеринки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
Виктория Бекхэм показала, как отмечает Рождество с семьей
Голливудская звезда поделилась со своими поклонниками семейным моментом по празднованию Рождества. Женщина вместе с почти всеми членами семьи позировала на нескольких праздничных снимках.
На празднике присутствовали старший сын пары Бруклин и его супруга Никола Пельтц, а также младшие ребята Круз и Харпер. Не смог приехать только Ромео Бекхэм, пошедший по стопам своего отца и ставший профессиональным футболистом, из-за чего у него не всегда получается выкроить время для отдыха.
Однако на фотографиях заметно, как хорошо Бекхэмы проводят время в пижамах и домашней одежде.
Как можно увидеть, бывшая "Spice Girl" выглядит расслабленно в домашнем халате, а Дэвид надел пижаму. Дети звезд также были одеты очень просто, в тощие и джинсы. Но на других фото почти все были одеты в одинаковые пижамы, состоящие из белого верха и штанов в клетку.
Виктория Бекхэм показала, как отмечает Рождество в кругу семьи (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Можно было увидеть, что бывший футболист, его жена Виктория и дети пили белое вино, ведь почти у каждого члена семьи в руках есть бокал с этим напитком.
Сыновья Дэвида и Виктории Ромео, и Круз, как и их родители фотографировались с Сантой, что, скорее всего, не просто так посетил их звездный дом и поздравил с праздником.
На каждом фото можно увидеть, насколько счастливыми чувствуют себя Бекхэмы. Ведь иметь возможность отмечать Рождество в большой и дружной семье - это настоящее счастье, которое мы, к сожалению, понимаем только с возрастом.
Итак, в голливудской семье уже полным ходом царит праздничная атмосфера и дух семейных традиций.
Виктория Бекхэм показала, как отмечает Рождество в кругу семьи (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Ранее мы рассказывали о том, что Алина Михайлова показала рождественские воспоминания с погибшим воином Да Винчи.
Также читайте наш материал о том, как Виктория Бекхэм вспомнила о тайных первых встречах с мужем Дэвидом.