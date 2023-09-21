Виктория Бекхэм вспомнила о тайных первых встречах с мужем Дэвидом на парковке

Известная во всем мире как икона стиля Виктория Бекхэм рассказала, что она и ее муж, футболист Дэвид, когда познакомились, тайно встречались на парковках.

Тайное начало романа Бекхэмов

В картине, посвященной Виктории и Дэвиду Бекхэмам, певица призналась, что им приходилось находить уединенные места для встреч, чтобы сохранить конфиденциальность своих отношений.

"Мой менеджер постоянно говорил: "Пытайтесь держать это в тайне. Поэтому мы встречались на парковках, и это было не так уж плохо, как кажется", - говорит экс-участник "Spice Girls" в видео.

Бывший профессиональный футболист, звезда "Манчестер Юнайтед" добавил, что ему нравился такой формат отношений.

"Это было удивительно", - поделился Дэвид.

Как познакомились звездные супруги

Виктория встретила своего будущего мужа Дэвида в 1997 году на футбольном матче, куда она была приглашена своей коллегой по группе "Spice Girls" Мел Си.

Меньше чем через год после этой встречи пара объявила о своей помолвке, а четвертого июля 1999 года она счастливо поженилась.

Виктория и Дэвид Бекхэмы (фото: instagram.com/davidbeckham)

У знаменитостей родилось четверо детей: сыновья Бруклин, Круз и Ромео, а также дочь Гарпер.

Недавно они приобрели дом стоимостью в шесть миллионов фунтов и вложили еще несколько миллионов в его реконструкцию и ремонт.

Сейчас на территории дома супругов есть футбольное поле, зрительская трибуна, открытый бассейн, сауна, гараж и стильная палатка в стиле сафари, покупка которой обошлась им в 50 тысяч фунтов.

Семья Бекхэмов ( фото: instagram.com/davidbeckham)