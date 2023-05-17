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К Виктору Павлику и его жене пришла полиция: фото и подробности

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Киев, Среда 17 мая 2023 09:32
К Виктору Павлику и его жене пришла полиция: фото и подробности Виктор Павлик с женой угодил в скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Певец Виктор Павлик похвастался купленным спецпропуском в комендантский час для жены и угодил в скандал. Украинцы сразу же раскритиковали пару за нарушение закона, но супруга исполнителя уже закрыла аккаунт в соцсети. Сейчас история получила продолжение - к паре нагрянула полиция.

О новых подробностях скандала - читайте на Styler.

К Виктору Павлику пришли полицейские

После того, как певец похвастался специальным пропуском, проезжая по Южному мосту в Киеве, правоохранители заинтересовались им.

Отмечается, что во время мониторинга сети и СМИ правоохранители полиции Киева обнаружили видео, на котором известный украинский певец едет с женой Екатериной в автомобиле по Южному мосту и демонстрирует спецпропуск на проезд в комендантский час.

После этого полицейские забрали у Виктора спецпропуск.

К Виктору Павлику и его жене пришла полиция: фото и подробностиПолиция забрала у Виктора спецпропуск (фото: Нацполіція)

По этому факту сведения о событии были внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Кроме того, полицейские напомнили им о запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения.

Поведение жены Павлика

Интересно, что после волны критики в соцсетях - жена исполнителя Екатерина Репьяхова удалила видео, а после этого обозвала украинцев "нечистью и орками". Более того, она утверждает, что ее муж не покупал пропуск. Сейчас ее аккаунт в Instagram - закрыт.

К Виктору Павлику и его жене пришла полиция: фото и подробностиЖена Павлика обозвала украинцев (Скриншот из Instagram)

Напомним, ранее мы писали о том, что весной 2022 года Виктор Павлик уехал из Украины.

А еще рассказывали о том, что жена Виктора Павлика выиграла суд у его экс-супруги.

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скандал Виктор Павлик