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56-річний Віктор Павлік виїхав з України: його молода дружина пояснила чому

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Середа 25 травня 2022 08:55
56-річний Віктор Павлік виїхав з України: його молода дружина пояснила чому Фото: Віктор Павлік поїхав з України (facebook com vpavlik100)
Автор: Людмила Жукова

56-річний Віктор Павлік покинув Україну і зараз перебуває в Німеччині. Його молода дружина Катерина, яка народила йому сина, повідомила причину такого рішення артиста.

Про це дружина співака повідала в Instagram.

Як виявилося, Павлік виїхав з країни, через те, що у нього концерт в Берліні. Зараз він зустрівся з Катериною і сином в Ганновері.

Підписники Каті обурилися тим, як же Віктору вдалося виїхати закордон, адже йому немає ще 60 років. Вона відповіла їм.

"У нього завтра концерт в Берліні", - повідомила дружина виконавця.

56-річний Віктор Павлік виїхав з України: його молода дружина пояснила чому

На численних кадрах у соцмережі Катерина показала, як батько і син проводять час разом. За її словами, Віктор дуже радий, що маленький Міша скрізь повзає.

56-річний Віктор Павлік виїхав з України: його молода дружина пояснила чому

Зазначимо, що Віктор Франкович з початку війни залишався в Україні, він давав благодійні концерти для переселенців, воїнів і волонтерів.

Також відомо, що деяким артистам дозволено їхати з України під час війни. Вони отримують на це спеціальний дозвіл. Так, наприклад група KALUSH ORCHESTRA їздили на Євробачення 2022 в Італію.

Як ми раніше писали, Дружина Віктора Павліка висловилася про конфлікт з чоловіком.

Нагадаємо, що дружина Павліка, Катерина Репяхова поскаржилася на негатив в мережі і розповіла, як це заважає її блогерській роботі.

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Виктор Павлик
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