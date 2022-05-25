56-річний Віктор Павлік виїхав з України: його молода дружина пояснила чому
56-річний Віктор Павлік покинув Україну і зараз перебуває в Німеччині. Його молода дружина Катерина, яка народила йому сина, повідомила причину такого рішення артиста.
Про це дружина співака повідала в Instagram.
Як виявилося, Павлік виїхав з країни, через те, що у нього концерт в Берліні. Зараз він зустрівся з Катериною і сином в Ганновері.
Підписники Каті обурилися тим, як же Віктору вдалося виїхати закордон, адже йому немає ще 60 років. Вона відповіла їм.
"У нього завтра концерт в Берліні", - повідомила дружина виконавця.
На численних кадрах у соцмережі Катерина показала, як батько і син проводять час разом. За її словами, Віктор дуже радий, що маленький Міша скрізь повзає.
Зазначимо, що Віктор Франкович з початку війни залишався в Україні, він давав благодійні концерти для переселенців, воїнів і волонтерів.
Також відомо, що деяким артистам дозволено їхати з України під час війни. Вони отримують на це спеціальний дозвіл. Так, наприклад група KALUSH ORCHESTRA їздили на Євробачення 2022 в Італію.
Як ми раніше писали, Дружина Віктора Павліка висловилася про конфлікт з чоловіком.
Нагадаємо, що дружина Павліка, Катерина Репяхова поскаржилася на негатив в мережі і розповіла, як це заважає її блогерській роботі.