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Репяхова виграла суд у екс-дружини Павліка: скільки їй виплатить Созаєва

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Субота 02 липня 2022 12:26
Репяхова виграла суд у екс-дружини Павліка: скільки їй виплатить Созаєва Катерина Репяхова та Віктор Павлік (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

Нинішня дружина Віктора Павліка і його концертний директор Катерина Репяхова повідомила, що виграла суд проти колишньої дружини артиста, Лариси Созаєвої.

Про це блогер розповіла у своїх Instagram- сторіс, а також озвучила суму грошової компенсації, яку їй повинна тепер виплатити колишня Павліка.

Так, за те, що Созаєва обізвала обраницю екс-коханого "тварюкою", вона виплатить їй 8000 грн моральної компенсації. Таке рішення ухвалив Дніпровський суд Києва.

Репяхова виклала частину документа в мережі. У ньому сказано, що 25 листопада 2021 року Созаєва записала відеозвернення російською мовою, адресоване нинішній дружині Павлика, в якому зазначила в перекладі українською: "Ти дуже нагла тварюка, ти холоднокровна тварюка".

Репяхова виграла суд у екс-дружини Павліка: скільки їй виплатить Созаєва

"Вважаю, що повинна поділитися цим з вами, так як ця історія відбувалася у всіх на очах. Хочу, щоб люди, які говорять гидоту на інших людей, знали, що вони можуть понести за це відповідальність!" - написала Катерина.

Репяхова виграла суд у екс-дружини Павліка: скільки їй виплатить СозаєваРепяхова відсудила грошову компенсацію у колишньої дружини Павліка (instagram.com/repyahovakate)

З чого почався конфлікт

У жовтні 2021 року Лариса Созаєва заявила, що Віктор Павлік виселяє її з квартири, за яку досі виплачує кредит. Вона побажала співакові і його родині все життя жити на знімних квартирах.

Пізніше Репяхова повідомила, що її блог і бізнес в мережі атакували боти, а її саму - хейтери, і звинуватила в цьому Созаєву. Та не стала мовчати і заявила, що Катерина шість років тому повела з сім'ї її чоловіка, хоча він не хотів йти, а також назвала блогера нахабною тварюкою, через що дівчина подала до суду.

Моральну компенсацію Репяхова оцінила в 50 тисяч грн. Однак суд задовольнив її позов лише частково. Так, крім 8 тисяч збитків, Созаєва повинна виплатити ще судовий збір у сумі 3 178 грн.

Павлік спочатку намагався залишатися осторонь від кофлікту колишньої і нинішньої дружин, проте пізніше став на бік Репяхової і попросив екс-дружину залишити їх у спокої.

Нагадаємо, раніше Павлік і Репяхова відсвяткували перший день народження сина Михайла і показали милі фото.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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