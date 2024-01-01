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Виктор Цыганков очаровал семейным новогодним фото с сынишкой

Понедельник 01 января 2024 21:50
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Виктор Цыганков очаровал семейным новогодним фото с сынишкой Виктор Цыганков с женой и сыном (фото: instagram.com/viktortsygankov)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинский футболист, вингер испанского клуба "Жирона" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков в первый день 2024 показал милые семейные фото.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт звездного футболиста.

На фотографиях из Каталонии, которые Виктор показал поклонникам, спортсмен позирует с любимой женой Романой и ребенком на фоне новогодней елки.

На другой фотографии Цыганков держит маленького сына Леона, родившегося 23 марта 2023 года, на руках.

Также Виктор опубликовал отдельн фото сына.

Виктор Цыганков очаровал семейным новогодним фото с сынишкойВиктор Цыганков очаровал семейным новогодним фото с сынишкойВиктор Цыганков очаровал семейным новогодним фото с сынишкой

Виктор Цыганков очаровал семейным новогодним фото с сынишкой

Виктор Цыганков восхищал новогодними семейными фотографиями (фото: instagram.com/viktortsygankov)

В комментариях подписчики Цыганкова пишут, что сын экс-футболиста "Динамо" очень похож на своего отца в детстве.

  • Син дуже схожий на Віктора в дитинстві. 1 в 1!
  • Які ви красиві
  • Боже, ці очі дитячі, просто щось!
  • Боже мій, як Леон на батька схожий!

Добавим, что накануне Виктор обратился к своим фолловеры с пожеланием.

"Год с большим количеством перемен. Как в футболе, так и в личной жизни. Надеюсь, что следующий будет победным для нашей страны в этой войне и успешен для клуба "Жирона". Я искренне желаю этого. Берегите друг друга и пусть сила будет с вами", - написал футболист.

Виктор Цыганков очаровал семейным новогодним фото с сынишкойВиктор Цыганков очаровал семейным новогодним фото с сынишкойВиктор Цыганков очаровал семейным новогодним фото с сынишкой

Виктор Цыганков (фото: instagram.com/viktortsygankov)

Напомним, недавно Наталья Могилевская впервые показала своего любимого и рассказала, когда решилась на удочерение девочек.

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