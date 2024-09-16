Виктор Розовый, который продолжает реабилитацию после травмы, восхитил общими фото с женой

Звезда "Лиги смеха" и военнослужащий Виктор Розовый поделился в сети общими кадрами со своей избранницей Ольгой.

Что именно показал и рассказал знаменитость, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram .

Розовый показался с женой

Мужчина, который продолжает ющий реабилитацию после сложной травмы, полученной на фронте, показался с любимой. На опубликованном фото Виктор сидел в колесном кресле, а рядом с ним была его жена Ольга Мерзликина. Она, как известно, поддерживает избранника на протяжении всего его лечения и реабилитации.

"С женкессой", - подписал семейный кадр Розовый.

Виктор и его супруга Ольга (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

На другой фотографии, которую звезда "Лиги смеха" выложил в своем блоге, можно увидеть, как он с энтузиазмом что-то рассказывает Ольге, а смотрит в объектив камеры.

"Рассказываю жене, как защищал украинское государство и почти погиб в борьбе за него", - отметил известный украинец.

Комик поделился фото (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Что известно об отношениях Виктора и Ольги

Пара пошла под венец 8 марта этого года. Это произошло за несколько недель до того, как Виктор на фронте получил сложное осколочное ранение головы. Уже в апреле началось активное лечение и реабилитация.

В августе комик рассказывал, что ему установили титановую пластину в череп, а также высказывался по поводу восстановления. Виктор говорил, что еще нужно время, ведь травма очень непростая.

Вероятность того, что он будет ходить, - 100 процентов, а вот с рукой прогноз менее позитивным.

"Говорят, что 100 процентов буду ходить, но нужно время и еб*шить. А вот рука всех функций не восстановит. Вышивать крестиком не смогу", - делился защитник.

Кадр из соусетей Виктора (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Кто такой Виктор Розовый

Мужчина получил популярность в роли участника команды "Загорецкая Людмила Степановна" и участника проекта "Игры приколов" на канале "1+1".

В 2017 году с молдавской командой "Стояновка" стал победителем 3 сезона "Лиги смеха", а в 2018 году на фестивале в Одессе - обладателем летнего кубка "Лиги смеха".

Вместе со Святославом Антиповым Розовый ведет YouTube-канал "Kurva matj", главная тематика которого - контрабандистские песни с нецензурной лексикой и юмористическим подтекстом.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину, в феврале 2022 года, Виктор записался добровольцем в полк ССО "Азов" (позже - 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ).

Розовый получил тяжелое ранение в марте (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi