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Виктор Павлик впервые за долгое время показал, как выглядят его старший сын и внук (фото)

Понедельник 02 октября 2023 19:50
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Виктор Павлик впервые за долгое время показал, как выглядят его старший сын и внук (фото) Виктор Павлик (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Иванна Пашкевич

Певец Виктор Павлик редко показывает своего старшего сына и внука в соцсетях, однако сейчас он решил сделать исключение для поклонников и порадовать их новыми фото наследников.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт артиста.

Как выглядит старший сын и внук Павлика

На снимке, которое опубликовал Виктор у себя в блоге, позирует его сын Александр от первого брака и внук Давид, которому скоро исполнится 14 лет.

"Сын Саша и внук Давид. Мои", - лаконично подписал кадр певец.

Виктор Павлик впервые за долгое время показал, как выглядят его старший сын и внук (фото)

Павлик-старший с сыном Давидом (фото: instagram.com/viktorpavlik)

К слову, комментарии к посту артист решил отключить.

Напомним, Александр Павлик родился в 1984 году.

Родители развелись, когда ему было всего две недели.

Виктор увиделся с сыном только тогда, когда мальчик пошел в третий класс.

Александр, как и его отец, тоже решил связать свою жизнь с музыкой.

Сейчас мужчина женат и воспитывает сына Давида.

Виктор Павлик впервые за долгое время показал, как выглядят его старший сын и внук (фото)

Виктор Павлик с сыном Александром (фото: instagram.com/viktorpavlik)

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