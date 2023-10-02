Богдан Шелудяк объяснил, почему блогером называться уже не модно

С развитием соцсетей стремительно развилось и понятие "блогерство". Сначала оно считалось разновидностью хобби, а теперь для многих людей стало профессией. На блогах зарабатывают. Благодаря многочисленной аудитории подписчиков закрывают сборы на нужды ВСУ. Лидеры мнений стали примером для многих людей. Но заметили ли вы тенденцию, что блогеров стали называть инфлюэнсерами?

По словам Богдана, за период полномасштабной войны "слово "блогер" приобрело негативную окраску".

"У всех есть доступ к интернету, но не всегда публикуют уместные для наших реалий вещи. Это попадает в новости, обсуждается в целом, и слово "блогер" получает негативный подтекст. Думаю, что причина и в медиа, которые окрестили всех людей, которые имеют аккаунт в Instagram, блогерами. А люди, которые действительно несут что-то в массы, влияют на аудиторию и выполняют определенную миссию - это, на самом деле, инфлюэнсеры. К мнению инфлюэнсеров прислушивается большая часть людей", - говорит Богдан.

На своих страницах в соцсетях Богдан Шелудяк воплощает развлекательную миссию.

"Я позиционирую себя как медийного человека, который может отвлечь от проблем и развлечь подписчиков. Но при этом и поговорить на более глубокие темы. Но отмечу, что никогда не позиционировал себя экспертом в психологии или философии. Все, что я транслирую, - это только личный опыт и мнения", - говорит ведущий Нового канала.

Богдан Шелудяк (фото: Новый канал)