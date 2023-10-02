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Віктор Павлік вперше за довгий час показав, як виглядають його старший син та внук (фото)

Понеділок 02 жовтня 2023 19:50
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Віктор Павлік вперше за довгий час показав, як виглядають його старший син та внук (фото) Віктор Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Іванна Пашкевич

Співак Віктор Павлік рідко показує свого старшого сина та внука у соцмережах, проте зараз він вирішив зробити виняток для прихильників і потішити їх новими фото спадкоємців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт артиста.

Як виглядає старший син та внук Павліка

На знімку, яке опублікував Віктор у себе у блозі, позує його син Олександр від першого шлюбу та онук Давид, якому скоро виповниться 14 років.

"Син Сашко та онук Давид. Мої", - лаконічно підписав кадр співак.

Віктор Павлік вперше за довгий час показав, як виглядають його старший син та внук (фото)

Павлік-старший з сином Давидом (фото: instagram.com/viktorpavlik)

До слова, коментарі до посту артист вирішив вимкнути.

Нагадаємо, Олександр Павлік народився у 1984 році.

Батьки розлучилися, коли йому було лише два тижні.

Віктор побачився із сином лише тоді, коли хлопчик пішов у третій клас.

Олександр, як і його батько, також вирішив пов’язати своє життя з музикою.

Зараз чоловік одружений і виховує сина Давіда.

Віктор Павлік вперше за довгий час показав, як виглядають його старший син та внук (фото)

Віктор Павлік із сином Олександром (фото: instagram.com/viktorpavlik)

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