Тренер назвала популярные упражнения, которые сильно вредят коленям (видео)
Не все упражнения полезны для здоровья. Следует знать, какие из них могут сильно навредить коленям, что в будущем приведет к трате денег на лечение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и тренера Ульяны Вернер.
Какие упражнения вредят коленям
Многие девочки даже не осознают, что уже сейчас разрушают свои суставы, начиная с неправильной позы для сидения и заканчивая тренировками.
Перекрестные выпады
В упражнении идет большая нагрузка на внешнюю часть колена. А это может привести к износу хрящей и даже развитию артрита.
Тренер рекомендует замены на обычные выпады.
Перекрестные выпады вредят (кадр с видео)
Приседания на носках
В таких упражнениях увеличивается давление на переднюю часть стопы и колена, что может привести к травме.
Лучше делать приседания с широкой поставкой ног, не отрывая пяток от пола.
Приседания на носках (фото: кадр с видео)
Как сохранить здоровье колен
Ульяна Вернер советует выбирать обувь с поддержкой стопы и амортизацией, чтобы уменьшить влияние ушибов на коленные суставы.
Также нужно хорошо разогреваться перед тренировкой, чтобы снизить риск возникновения травм.
К тому же следует медленно увеличивать интенсивность и объем тренировки.
Выполняйте упражнения для поддержания мышц бедра - они помогут обеспечить стабильность коленных суставов.
Следует также давать мышцам время отдохнуть и восстановиться после тренировок.
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