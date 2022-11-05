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Пирог из варенья по бабушкиному рецепту: это очень просто и дешево

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Суббота 05 ноября 2022 08:30
Пирог из варенья по бабушкиному рецепту: это очень просто и дешево Скриншот: Как приготовить пирог из варенья
Автор: Светлана Мащенко

Пирог из варенья – это очень простая и доступная каждому выпечка, которой стоит побаловать, как взрослых, так и самых маленьких членов семьи.

Рецептом поделилась известная украинская блогер Лилия Цвит.

Ингредиенты (на форму 25х35 см):

  • кефир – 0,5 л
  • варенье – 0,5 л
  • сода – 2 ч. л.
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 150 г
  • мука – 700 г
  • орехи – 50 г

Для посыпки:

  • какао – 1 ст. л.
  • ванильный сахар – 1 п.
  • корица – 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Вылейте в большую миску кефир или кислое молоко и растворите в нем соду. Добавьте в кефир любое варенье. Тщательно все перемешайте.

Добавьте яйца и сахар и перемешайте. Затем добавьте муку и замесите тесто консистенции густой сметаны. В тесто добавьте орехи (по желанию).

Приготовьте посыпку: смешайте какао, корицу и ванильный сахар.

Выложите тесто в форму, выстланную пергаментом. Разровняйте тесто и посыпьте его посыпкой. Выпекайте при температуре 170 градусов около часа.

Раньше мы писали, как приготовить яблочный пирог на кефире.

Также читайте о рецепте простого яблочного пирога на сковороде.

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