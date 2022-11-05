Пирог из варенья по бабушкиному рецепту: это очень просто и дешево
Пирог из варенья – это очень простая и доступная каждому выпечка, которой стоит побаловать, как взрослых, так и самых маленьких членов семьи.
Рецептом поделилась известная украинская блогер Лилия Цвит.
Ингредиенты (на форму 25х35 см):
- кефир – 0,5 л
- варенье – 0,5 л
- сода – 2 ч. л.
- яйца – 3 шт.
- сахар – 150 г
- мука – 700 г
- орехи – 50 г
Для посыпки:
- какао – 1 ст. л.
- ванильный сахар – 1 п.
- корица – 1 ч. л.
Пошаговое приготовление
Вылейте в большую миску кефир или кислое молоко и растворите в нем соду. Добавьте в кефир любое варенье. Тщательно все перемешайте.
Добавьте яйца и сахар и перемешайте. Затем добавьте муку и замесите тесто консистенции густой сметаны. В тесто добавьте орехи (по желанию).
Приготовьте посыпку: смешайте какао, корицу и ванильный сахар.
Выложите тесто в форму, выстланную пергаментом. Разровняйте тесто и посыпьте его посыпкой. Выпекайте при температуре 170 градусов около часа.
Раньше мы писали, как приготовить яблочный пирог на кефире.
Также читайте о рецепте простого яблочного пирога на сковороде.