Пирог из варенья по бабушкиному рецепту: это очень просто и дешево

Пирог из варенья – это очень простая и доступная каждому выпечка, которой стоит побаловать, как взрослых, так и самых маленьких членов семьи.

Ингредиенты (на форму 25х35 см):

кефир – 0,5 л

варенье – 0,5 л

сода – 2 ч. л.

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

мука – 700 г

орехи – 50 г

Для посыпки:

какао – 1 ст. л.

ванильный сахар – 1 п.

корица – 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Вылейте в большую миску кефир или кислое молоко и растворите в нем соду. Добавьте в кефир любое варенье. Тщательно все перемешайте.

Добавьте яйца и сахар и перемешайте. Затем добавьте муку и замесите тесто консистенции густой сметаны. В тесто добавьте орехи (по желанию).

Приготовьте посыпку: смешайте какао, корицу и ванильный сахар.

Выложите тесто в форму, выстланную пергаментом. Разровняйте тесто и посыпьте его посыпкой. Выпекайте при температуре 170 градусов около часа.