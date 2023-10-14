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Не выбрасывайте вчерашние макароны: вот как приготовить из них вкусные оладьи

Суббота 14 октября 2023 17:25
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Не выбрасывайте вчерашние макароны: вот как приготовить из них вкусные оладьи Рецепт вкусных оладий из вчерашних макарон (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вкусные и ароматные оладьи нравятся всем. Это отличная идея для завтрака, ведь для их приготовления понадобятся макароны, оставшиеся после вчерашнего ужина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт кулинара и участника МастерШефа Николая Люлько в Instagram.

Что понадобится

Чтобы приготовить оладьи из вчерашних макарон, понадобятся следующие ингредиенты:

  • 200 г макарон
  • 360 г твердого сыра
  • 4 куриных яйца
  • 150 г зеленого лука
  • 12 г соли
  • 4 грамма черного молотого перца
  • 6 г сухого чеснока
  • 120 граммов масла

Способ приготовления

Сначала нужно отварить вермишель или взять оставшуюся после вчерашнего ужина. Далее мелко нарезаем зелень, творог трем на мелкую терку.

После этого вермишель смешиваем с зеленью, тертым сыром, яйцами, добавляем специи и тщательно перемешиваем ложкой до однородного состояния.

На среднем огне разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем ложкой тесто. Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

Не выбрасывайте вчерашние макароны: вот как приготовить из них вкусные оладьи

Не выбрасывайте вчерашние макароны: вот как приготовить из них вкусные оладьиНе выбрасывайте вчерашние макароны: вот как приготовить из них вкусные оладьиНе выбрасывайте вчерашние макароны: вот как приготовить из них вкусные оладьиРецепт оладий из вчерашних макарон (фото: скриншот)

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