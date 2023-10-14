Не выбрасывайте вчерашние макароны: вот как приготовить из них вкусные оладьи

Вкусные и ароматные оладьи нравятся всем. Это отличная идея для завтрака, ведь для их приготовления понадобятся макароны, оставшиеся после вчерашнего ужина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт кулинара и участника МастерШефа Николая Люлько в Instagram.

На среднем огне разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем ложкой тесто. Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

После этого вермишель смешиваем с зеленью, тертым сыром, яйцами, добавляем специи и тщательно перемешиваем ложкой до однородного состояния.

Сначала нужно отварить вермишель или взять оставшуюся после вчерашнего ужина. Далее мелко нарезаем зелень, творог трем на мелкую терку.

Чтобы приготовить оладьи из вчерашних макарон, понадобятся следующие ингредиенты:

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