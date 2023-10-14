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Не викидайте вчорашні макарони: ось як приготувати з них смачні оладки

Субота 14 жовтня 2023 17:25
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Не викидайте вчорашні макарони: ось як приготувати з них смачні оладки Рецепт смачних оладок з вчорашніх макаронів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Смачні та ароматні оладки подобаються усім. Це чудова ідея для сніданку, адже для їх приготування знадобляться макарони, яка залишилась після вчорашньої вечері.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на рецепт кулінара та учасника МайстерШефа Миколи Люлько в Instagram.

Що знадобиться

Щоб приготувати оладки зі вчорашніх макаронів, знадобляться такі інгредієнти:

  • 200 г макаронів
  • 360 г твердого сиру
  • 4 курячі яйця
  • 150 г зеленої цибулі
  • 12 г солі
  • 4 грами чорного меленого перцю
  • 6 г сухого часнику
  • 120 грамів олії

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відварити вермішель або взяти ту, що залишилася після вчорашньої вечері. Далі дрібно нарізаємо зелень, сир тремо на дрібну тертку.

Після цього вермішель змішуємо із зеленню, тертим сиром, яйцями, додаємо спеції та все ретельно перемішуємо ложкою до однорідного стану.

На середньому вогні розігріваємо сковороду з олією, викладаємо ложкою тісто. Обсмажуємо оладки з обох боків до золотистої скоринки.

Не викидайте вчорашні макарони: ось як приготувати з них смачні оладки

Не викидайте вчорашні макарони: ось як приготувати з них смачні оладкиНе викидайте вчорашні макарони: ось як приготувати з них смачні оладкиНе викидайте вчорашні макарони: ось як приготувати з них смачні оладкиРецепт оладок з вчорашніх макаронів (фото: скриншот)

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