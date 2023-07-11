Самый простой и быстрый рецепт вяленых помидоров: готовьте и наслаждайтесь

Вяленые помидоры - любимое блюдо у многих людей. Такие помидоры становятся отличным дополнением к бутербродам, домашней пицце, салатам или для более изысканных блюд на ужин. Чаще всего используются покупные вяленые помидоры, но приготовить дома их будет значительно экономнее.

Самый простой и быстрый рецепт приготовления вяленых помидоров - читайте в материале ниже.

Выбираем помидоры

Для вяленых подойдут плотные мясистые сорта помидоров. Выбирайте плоды небольшого размера. Перед приготовлением их нужно тщательно помыть, подсушить и разрезать пополам.

Специи

Для неповторимого вкуса вяленых помидоров вам понадобится сушеный базилик, розмарин, сушеный чеснок, сванская соль.

Как готовить

Если не обладаете электросушкой, то воспользуйтесь обычной духовкой. Вам нужно выставить температуру 50-100 градусов, сложить на противень помидоры, посыпать их специями и поставить в духовку.

Есть важный нюанс - духовка не должна быть закрыта очень плотно. Поставьте ложку в дверку, чтобы лишняя влага выходила из духового шкафа.

Готовые помидоры должны быть немного влажными внутри, а все остальное должно хорошо подсохнуть.

Как закрутить

Для хранения выбирайте небольшие банки - объемом в 0,5 или 0,7 л, можно взять совсем маленькие баночки. Выкладывайте в банки вяленые помидоры, добавляйте пластины чеснока между слоями - это сделает вашу закуску пикантной.

Смешайте 4 части подсолнечного масла с 1 частью оливкового масла. Нагрейте эту смесь на водяной бане до 90 градусов. Доводить до кипения нельзя. Залейте горячим маслом помидоры и плотно закрутите крышкой.

Есть такие помидоры можно будет уже через неделю.

Вяленые помидоры по-итальянски

Помидоры - 700 г

Чеснок - 2 зубчика

Оливковое масло - 100 мл

Лавровый лист - 1 шт.

Соль - по вкусу

Прованские травы

Помидоры помойте, разрежьте пополам. Застелите противень пергаментной бумагой, сложите на него помидоры срезом вниз. Немного подсолите. Поставьте в духовку, разогретую до 150 градусов на 2,5 - 3 часа.

Потом достаньте противень и оставьте помидоры на ночь или на сутки, накройте тканью так, чтобы был доступ воздуха.

Зубчики чеснока нарежьте пластинками и сложите в подготовленные банки. Добавьте любимые специи по собственному вкусу. В каждую банку - по лавровому листу. Нагрейте оливковое масло, но до кипения не доводите. Сложите помидоры в банки и залейте маслом.

Дайте настояться им еще одни сутки, а потом поставьте в холодильник. Когда будете использовать помидоры - следите, чтобы маслом были покрыты все овощи, иначе в банке появится плесень.