Не выбрасывайте шкурки от апельсинов - они отлично помогут не только на кухне

Зимой многие из нас покупают популярные цитрусовые - апельсины. Но не спешите их выбрасывать.

Для чего на кухне нужна апельсиновая цедра

Цукаты из апельсиновой цедры - добавка, без которой сложно представить глазированные пончики, торт или приличный кекс. Натертая кожура свежих фруктов также пригодится для ароматизации молока для десертов, пудингов или чизкейков.

Если вы соедините тертую апельсиновую цедру с сахаром, вы сможете приготовить сахар со вкусом апельсина для десертов и напитков. Натертую цедру ошпаренного апельсина следует подсушить (например, на теплом радиаторе), затем перемолоть и добавить в сахар.

Сочетание сахара и апельсина также создаст цукаты, идеальные для чизкейка, глазированных пончиков, пончиков и других карнавальных лакомств.

Кожуру (без белых, горьких перепонок) залить кипятком и варить около 5-7 минут. В отдельной кастрюле приготовьте сахарный сироп из 1/4 стакана воды и 1 стакана сахара - их нужно нагреть вместе, чтобы сахар растворился. Отварить в этом сиропе заранее приготовленную кожуру в течение 40 минут. Тем временем, чтобы кожица не обгорела и если жидкость в кастрюле слишком сильно выпарилась, постепенно добавляйте небольшое количество воды. После остывания сироп застынет на кожуре.

Эффективный пилинг из апельсиновой кожуры

Апельсиновая цедра - ингредиент, который пригодится не только на кухне, но и в других местах. Она содержит эфирные масла, которые улучшают настроение и добавляют энергии, а содержащиеся в ней кислоты эффективно осветляют кожу.

Такие свойства требуют приготовления домашнего скраба для тела на основе апельсиновой корки. Тем более, что остальные ингредиенты (сахар, кокосовая стружка и оливковое или кокосовое масло) тоже можно найти на кухне.

Сахар мягче отшелушивает кожу, чем соль - он и безопаснее для кожи (не будет раздражать поврежденную кожу). Аналогично кокосовая стружка, которая также содержит жир. Придать консистенцию мокрого песка поможет оливковое или кокосовое масло - они также будут питать кожу.

Вы можете использовать этот вид пилинга для тела, в том числе для рук и ног, которые пересыхают зимой. Однако не наносите его на лицо - он может оказаться слишком интенсивным. Используйте его один раз в неделю. Уже после первого применения кожа становится более яркой, сияющей, эластичной и лучше напитанной. Масло оставит на нем защитный слой.