Дерматолог рассказала, как часто нужно принимать душ: так вы не будете вредить коже

Одни ходят в душ каждое утро и вечер, другие же принимают водные процедуры лишь несколько раз в неделю. Следует знать, как часто принимать душ, чтобы не допустить сухости, зуда и раздражения кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Еxpress .

Что будет, если часто мыться

Дерматолог Дженни Лю рассказала, что многие считают, что если мыть себя слишком часто, особенно с использованием мыла или геля, можно снять защитный слой кожи, что приведет к сухости, раздражению и зуду кожи.

Однако врач отметила, что ежедневный душ или ванна очень полезны для кожи. Это рекомендовано для людей с сухой и склонной к экземе кожей.

Также замачивание в ванне помогает увлажнить роговой слой и улучшить шелушение.

Многие люди в силу разных причин привыкли принимать душ каждый день. Кто любит ощущение свежести и чистоты после душа, кому душ заменяет чашку кофе утром или помогает расслабиться после тяжелого рабочего дня.

Как лучше очистить кожу

Ежедневный душ или ванна без использования увлажняющего крема повреждают кожу, особенно если вы агрессивно очищаете кожу и используете жесткое мыло.

Дерматолог советует так очищать кожу:

время контакта с водой должно составлять менее 15-20 минут

используйте комфортно теплую воду, а не слишком горячую или холодную

нанесите увлажняющий крем на влажную кожу сразу после душа или ванны, чтобы помочь удержать влагу в роговом слое и предотвратить дополнительную потерю воды.

Холодная вода

Врач-натуропат Джанин Боуринг рекомендовала всегда заканчивать прием душа холодной водой.

Она объяснила это тем, что холод помогает нашим лептиновым рецепторам, а резистентность к лептину необходимо устранить, чтобы сбалансировать гормоны.

Мыть голову рекомендовано раз в 2-3 дня, жирные волосы можно чаще, сухие - реже.