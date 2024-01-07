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Дерматолог назвала 5 вещей, которые никогда не будет делать со своей кожей

Воскресенье 07 января 2024 10:33
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Дерматолог назвала 5 вещей, которые никогда не будет делать со своей кожей Главные ошибки в уходе за кожей (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка Шерин Идрисс назвала 5 вещей, которые она никогда не будет делать со своей кожей. Уход за лицом весьма важен, ведь кожа требует особого внимания. И даже дерматологи могут ошибаться, в ее списке есть пункт, который когда-то стал ее большим провалом, и больше она так делать не хочет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok Идрисс.

Не используйте одно и то же полотенце два раза. Это касается еще и спонжиков, также откажитесь от ежедневного использования одной и той же мочалки. Не стоит тереть кожу тканью, которая уже получила свою порцию "микробов". Всегда используйте новый спонжик и чистое полотенце, стирайте мочалки каждый день.

Никогда не используйте вакуумные приборы для "высасывания" прыщей. Также дерматолог не советует выдавливать черные точки на носу. Вы просто травмируете свою кожу, а затем на ней останутся расширенные поры.

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Откажитесь от просроченного солнцезащитного крема. Да, крема с SPF стоят недешево, а потому многие стараются "растягивать" их на все лето, а то и на два сезона. Но это опасно. Дерматолог не советует рисковать ради экономии, вы просто теряете возможность защищать кожу.

Никогда не спешите с ботоксом. По словам Идрисс, она допустила эту ошибку и теперь сильно жалеет. Она слишком рано начала колоть ботокс и вынуждена повторять это снова и снова. К уколам с подобными препаратами стоит относиться ответственно, в раннем возрасте они не нужны.

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Не тратьте деньги на дорогие сыворотки с гиалуроновой кислотой. По словам дерматолога, люди напрасно бросились скупать все разрекламированные и очень дорогие средства. "Гиалуронка", которая должна помогать коже удерживать влагу, может вызывать покраснения и воспаления.

Напомним, ранее дерматолог рассказала, как нужно ухаживать за кожей зимой.

Кроме этого, недавно эксперт дал 3 бюджетных совета по уходу за лицом.

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