Дерматолог назвала 5 вещей, которые никогда не будет делать со своей кожей

Сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка Шерин Идрисс назвала 5 вещей, которые она никогда не будет делать со своей кожей. Уход за лицом весьма важен, ведь кожа требует особого внимания. И даже дерматологи могут ошибаться, в ее списке есть пункт, который когда-то стал ее большим провалом, и больше она так делать не хочет.

Не используйте одно и то же полотенце два раза. Это касается еще и спонжиков, также откажитесь от ежедневного использования одной и той же мочалки. Не стоит тереть кожу тканью, которая уже получила свою порцию "микробов". Всегда используйте новый спонжик и чистое полотенце, стирайте мочалки каждый день.

Никогда не используйте вакуумные приборы для "высасывания" прыщей. Также дерматолог не советует выдавливать черные точки на носу. Вы просто травмируете свою кожу, а затем на ней останутся расширенные поры.

Как правильно ухаживать за кожей (фото: freepik.com)

Откажитесь от просроченного солнцезащитного крема. Да, крема с SPF стоят недешево, а потому многие стараются "растягивать" их на все лето, а то и на два сезона. Но это опасно. Дерматолог не советует рисковать ради экономии, вы просто теряете возможность защищать кожу.

Никогда не спешите с ботоксом. По словам Идрисс, она допустила эту ошибку и теперь сильно жалеет. Она слишком рано начала колоть ботокс и вынуждена повторять это снова и снова. К уколам с подобными препаратами стоит относиться ответственно , в раннем возрасте они не нужны.

Ошибки в уходе за кожей (фото: freepik.com)