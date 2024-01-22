Не викидайте шкірки від апельсинів - вони чудово допоможуть не лише на кухні

Взимку багато хто з нас купує популярні цитрусові - апельсини. Але не поспішайте їх викидати.

РБК-Україна (проект Styler) розповість, як використовувати шкірки від цих фруктів, посилаючись на польське видання Przyślij Przepis.

Для чого на кухні потрібна апельсинова цедра

Цукати з апельсинової цедри - добавка, без якої важко уявити глазуровані пончики, торт або пристойний кекс. Натерта шкірка свіжих фруктів також стане в нагоді для ароматизації молока для десертів, пудингів або чізкейків.

Якщо ви поєднаєте терту апельсинову цедру з цукром, ви зможете приготувати цукор зі смаком апельсину для десертів та напоїв. Натерту цедру ошпареного апельсина слід підсушити (наприклад, на теплому радіаторі), потім перемолоти і додати цукор.

Поєднання цукру та апельсина також створить цукати, ідеальні для чизкейку, глазурованих пончиків, пончиків та інших карнавальних ласощів.

Шкірку (без білих, гірких перетинок) залити окропом і варити близько 5-7 хвилин. В окремій каструлі приготуйте цукровий сироп із 1/4 склянки води та 1 склянки цукру – їх потрібно нагріти разом, щоб цукор розчинився. Відварити у цьому сиропі заздалегідь приготовлену шкірку протягом 40 хвилин. Тим часом, щоб шкірка не обгоріла і якщо рідина в каструлі дуже випарувалася, поступово додавайте невелику кількість води. Після остигання сироп застигне на шкірці.

Ефективний пілінг із апельсинової шкірки

Апельсинова цедра - інгредієнт, який стане в нагоді не тільки на кухні, а й в інших місцях. Вона містить ефірні олії, які покращують настрій і додають енергії, а кислоти, що містяться в ній, ефективно освітлюють шкіру.

Такі властивості вимагають приготування домашнього скрабу для тіла на основі апельсинової кірки. Тим більше, що решту інгредієнтів (цукор, кокосова стружка та оливкова або кокосова олія) теж можна знайти на кухні.

Цукор м'якше відлущує шкіру, ніж сіль - він і безпечніший для шкіри (не дратуватиме пошкоджену шкіру). Аналогічно кокосова стружка, яка також містить жир. Надати консистенцію мокрого піску допоможе оливкова або кокосова олія - вони також живитимуть шкіру.

Ви можете використовувати цей вид пілінгу для тіла, у тому числі для рук та ніг, які пересихають узимку. Однак не наносите його на обличчя - він може виявитися надто інтенсивним. Використовуйте його раз на тиждень. Вже після першого застосування шкіра стає більш яскравою, сяючою, еластичною та краще насиченою. Олія залишить на ньому захисний шар.