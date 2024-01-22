Как часто нужно менять губку для мытья посуды: вы этого точно не знали

Губка для мытья посуды есть на каждой кухне, и они ежедневно используются для чистки посуды, тарелок, уборки стола. Из-за постоянного контакта с грязными поверхностями и водой, губки становятся рассадниками микробов. Но большинство людей меняют ее не по правилам, а когда она совсем загрязнится.

Как часто следует менять губку, чтобы не подвергаться воздействию микробов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sante.

Как часто надо менять губку

Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз меняли губку - это грустно. На самом деле их необходимо менять 1 раз в неделю. Это может показаться слишком частой заменой, но это предотвратит рост бактерий и поддержит чистоту на вашей кухне.

Почему в губке скапливаются микробы

Губки для посуды создают идеальную среду для размножения микробов. Их пористая структура и наличие остатков пищи создают поверхность, способствующую росту бактерий.

Исследование, проведенное Университетом Фуртвангена, Университетом Юстуса Либиха в Гессене и Центром Гельмгольца в Мюнхене, выявило наличие в кухонных губках до 362 различных типов бактерий. Некоторые уровни плотности бактерий были сопоставимы с уровнями, обнаруженными в образцах фекалий, что подчеркивает необходимость регулярной замены губки.

Чем опасна грязная губка

Около 50 процентов видов бактерий, обнаруженных в губках, относятся ко второй группе риска, то есть являются потенциально патогенными.

Особенно уязвимы люди с ослабленной иммунной системой, такие как маленькие дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Хотя возбудители диареи и фекальные бактерии выявляются редко, соблюдение строгой гигиены необходимо для предотвращения любого риска.

Можно ли чистить губки для посуды

Желание почистить губки для мытья посуды может показаться заманчивым, но это неэффективное решение. Ни в микроволновой печи, ни в стиральной машине не рекомендуется очищать губки, так как их структура не является термостойкой.

Кроме того, даже если количество бактерий временно снижается после очистки, болезнетворные микроорганизмы могут быстро размножаться снова, поскольку они приобретают большую устойчивость к стрессу.