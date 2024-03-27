Этот способ поможет всегда резать лук без слез

Независимо от того, используете ли вы красный или белый лук, каждый из них имеет настолько интенсивный, резкий запах, что на глазах появляются слезы, когда его нарезаете.

Как порезать лук без слез, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание PrzyślijPrzepis.

Почему от лука плачут

Содержащиеся в луковом соке ферменты и сера заставляют летучие соединения попадать в воздух и заставляют нас плакать при нарезании этого овоща, независимо от его сорта.

Как нарезать лук без слез

Во время чистки и нарезки лука одним из важнейших аксессуаров очень острый нож. Тупой, слегка ржавый инструмент - самое страшное, что может произойти при резке. Сильное давление на овощ вместо плавной резки заставляет лук выделять сок, содержащий серу. Это раздражает глаза и вызывает слезотечение, а иногда и раздражение носа. Это приводит к чиханию и очищению носовых пазух.

Самый эффективный способ избежать плача при нарезании лука - положить овощ в морозилку примерно на 10 минут перед тем, как нарезать.

Благодаря этому его структура начнет изменяться и летучие соединения перестанут раздражать глаза. Кроме того, после временной заморозки вы сможете быстрее и эффективнее нарезать лук, а его кусочки не будут трескаться и расслаиваться.

Охлаждение в холодильнике может быть недостаточным, но короткое время в морозильной камере значительно облегчит работу.

Как правильно жарить лук?

Лук необходимо нашинковать мелкими кубиками, причем кусочки должны быть одинакового размера. Не бросайте лук на разогретую сковороду с небольшим количеством масла - она только сожжется в мгновение ока. Лучше всего положить кусочки лука на средне разогретую сковороду с достаточным количеством жира, чтобы немного покрыть лук.

Если вам нравится маслянистый вкус лука, а масло достаточно быстро подгорает на сковороде, для этого есть одно решение. Просто к сливочному маслу добавьте немного подсолнечного масла.