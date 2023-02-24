Не выбрасывайте банановую кожуру! Она сотворит чудо для сада и тела

Бананы - это питательные и полезные фрукты, любимые многими. Но мало кто знает, что шкурку от этих плодов лучше не выбрасывать. Она пригодится вам для многих полезных дел.

Почему не нужно выбрасывать банановую кожуру?

Банановая кожура - это биоразлагаемые отходы, которые можно использовать в качестве компоста, в качестве удобрения для вашего сада, во многих других целях дома или даже улучшить красоту вашего тела.

Как использовать банановую кожуру в вашем саду?

Шкурка от банана - это натуральное удобрение для ваших растений и огорода. Все очень просто: банановой кожуры будет достаточно, чтобы способствовать их росту.

Используйте кончик банана в качестве удобрения. После того, как бананы съедены, оставьте концы кожуры, называемые черенками. Высушите их прямо на солнце.

Волокна стебля банана будут использоваться в качестве удобрения для обеспечения здорового и энергичного роста ваших растений. Просто положите по кусочку в каждое растение, затем сбрызните водой. Повторяйте процедуру два раза в месяц. Вы увидите потрясающий результат на своих растениях.

Так что же делать с другой частью банановой кожуры? Она также послужит удобрением для ваших растений.

Залейте 4-5 банановых корок литром воды.

Оставьте настаиваться на несколько дней.

Отфильтруйте смесь.

Разведите в 5 объемах пресной воды.

Храните в бутылке и используйте жидкость для полива растений раз в месяц.

Банановая кожура и польза для кожи

Богатая антиоксидантами, витаминами и минералами, банановая кожура может уменьшить пигментацию, улучшить текстуру кожи и уменьшить воспаление. Кроме того, она глубоко увлажняет и питает кожу, уменьшает морщины на лице и шее. Чтобы воспользоваться его преимуществами, все, что вам нужно сделать, это: