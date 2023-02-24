Не выбрасывайте банановую кожуру! Она сотворит чудо для сада и тела
Бананы - это питательные и полезные фрукты, любимые многими. Но мало кто знает, что шкурку от этих плодов лучше не выбрасывать. Она пригодится вам для многих полезных дел.
В издании Sante Plus рассказали о хитростях, которые помогут насладиться преимуществом банановой кожуры.
Почему не нужно выбрасывать банановую кожуру?
Банановая кожура - это биоразлагаемые отходы, которые можно использовать в качестве компоста, в качестве удобрения для вашего сада, во многих других целях дома или даже улучшить красоту вашего тела.
Как использовать банановую кожуру в вашем саду?
Шкурка от банана - это натуральное удобрение для ваших растений и огорода. Все очень просто: банановой кожуры будет достаточно, чтобы способствовать их росту.
Используйте кончик банана в качестве удобрения. После того, как бананы съедены, оставьте концы кожуры, называемые черенками. Высушите их прямо на солнце.
Волокна стебля банана будут использоваться в качестве удобрения для обеспечения здорового и энергичного роста ваших растений. Просто положите по кусочку в каждое растение, затем сбрызните водой. Повторяйте процедуру два раза в месяц. Вы увидите потрясающий результат на своих растениях.
Так что же делать с другой частью банановой кожуры? Она также послужит удобрением для ваших растений.
- Залейте 4-5 банановых корок литром воды.
- Оставьте настаиваться на несколько дней.
- Отфильтруйте смесь.
- Разведите в 5 объемах пресной воды.
- Храните в бутылке и используйте жидкость для полива растений раз в месяц.
Банановая кожура и польза для кожи
Богатая антиоксидантами, витаминами и минералами, банановая кожура может уменьшить пигментацию, улучшить текстуру кожи и уменьшить воспаление. Кроме того, она глубоко увлажняет и питает кожу, уменьшает морщины на лице и шее. Чтобы воспользоваться его преимуществами, все, что вам нужно сделать, это:
- Очистите и умойте лицо
- С банана срежьте кусочек кожуры;
- Используйте внутреннюю часть шкурки, чтобы аккуратно потереть лицо и шею;
- Оставьте сохнуть на пятнадцать минут, затем смойте лицо теплой водой.
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