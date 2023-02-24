Не викидайте бананову шкірку! Вона створить диво для саду та тіла

Банани - це поживні та корисні фрукти, які багато хто любить. Але мало хто знає, що шкірку від цих плодів краще не викидати. Вона стане вам у пригоді для багатьох корисних справ.

У виданні Sante Plus розповіли про хитрощі, які допоможуть насолодитися перевагою бананової шкірки.

Чому не потрібно викидати бананову шкірку?

Бананова шкірка - це біорозкладні відходи, які можна використовувати як компост, як добрива для вашого саду, в багатьох інших цілях вдома або навіть покращити красу вашого тіла.

Як використовувати бананову шкірку у вашому саду?

Шкірка від банана – це натуральне добриво для ваших рослин та городу. Все дуже просто: бананової шкірки буде достатньо, щоб сприяти їхньому зростанню.

Використовуйте кінчик банана як добриво. Після того, як банани з'їдені, залиште кінці шкірки. Висушіть їх прямо на сонці.

Волокна стебла банана будуть використовуватися як добрива для забезпечення здорового та енергійного росту ваших рослин. Просто покладіть по шматочку в кожну рослину, потім збризкайте водою. Повторюйте процедуру двічі на місяць. Ви побачите чудовий результат на своїх рослинах.

То що робити з іншою частиною бананової шкірки? Вона також стане добривом для ваших рослин.

Залийте 4-5 бананових шкірок літром води.

Залишіть настоюватися на кілька днів.

Відфільтруйте суміш.

Розведіть у 5 обсягах прісної води.

Зберігайте у пляшці та використовуйте рідину для поливу рослин раз на місяць.

Бананова шкірка та користь для шкіри

Багата антиоксидантами, вітамінами та мінералами, бананова шкірка може зменшити пігментацію, покращити текстуру шкіри та зменшити запалення. Крім того, вона глибоко зволожує та живить шкіру, зменшує зморшки на обличчі та шиї. Щоб скористатися його перевагами, все, що вам потрібно зробити, це: