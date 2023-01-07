Зеленые или желтые: какие бананы более полезны для здоровья
Бананы являются одними из самых популярных фруктов во всем мире, поскольку они вкусные, дешевые и полезны. Есть разные виды бананов, поэтому стоит знать, какие из них более полезны для здоровья.
Какие бананы более полезны, сообщает Healthline.
В чем разница между зелеными и желтыми бананами
Обычно бананы собирают, пока они еще недозрелые. Зеленые и желтые бананы отличаются не только цветом, между ними есть еще следующие отличия:
- Вкус. Зеленые бананы менее сладкие, они могут быть горькими по вкусу;
- Текстура. Зеленые бананы твердее желтых;
- Содержимое. В зеленых бананах больше крахмала. А когда бананы созревают и желтеют, то крахмал превращается в сахар. Также при созревании изменяется состав углеводов.
Какие бананы полезнее
Зеленые и желтые бананы являются хорошими источниками многих питательных веществ.
Незрелый банан содержит больше клетчатки из-за высокого содержания стойкого крахмала. Поэтому он может быть немного сытнее.
Также крахмал и пектин в зеленых бананах замедляет опорожнение желудка и заставляет вас есть меньше в течение дня.
Желтые бананы обогащены следующими полезными для организма веществами:
- углеводы;
- витамин С;
- калий;
- фосфор;
- магний;
- кальций;
- железо.
Спелые бананы гораздо слаще и мягче, чем зеленые. В них больше калорий, чем в незрелых растениях. В желтых десертных бананах в отличие от зеленых гораздо больше содержится витаминов. Они обогащены витаминами B1, B2 и PP. В них присутствует также аскорбиновая кислота и полезные для организма аминокислоты.
Зеленые бананы будут особенно полезны для людей, страдающих диабетом 2-го типа. Незрелые ягоды также рекомендованы тем, у кого есть проблемы с пищеварением. К тому же зеленые бананы обладают хорошим слабительным эффектом.
Раньше мы называли болезни при которых нужно есть бананы.
Также мы писали, что произойдет с организмом, если каждый день есть бананы.