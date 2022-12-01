Праздники на пороге. Психологи рассказали, уместно ли сейчас отмечать Новый год

Совсем скоро начнется сезон зимних праздников, и многие украинцы задаются вопросом, стоит ли отмечать Новый год и Рождество во время войны, обстрелов и отключений света.

Уже более 9 месяцев продолжается война и ежедневно украинцы сталкиваются с новыми трудностями, переживают боль утраты, страх из-за ракетных обстрелов. Параллельно продолжается и привычная, пускай не совсем нормальная, но жизнь. И в ней есть место также и для теплых и хороших моментов.

Нужно ли отмечать Новый год во время войны

Психолог Марина Журбенко считает, что отмечать праздники нужно, так как моменты радости дают людям стимул для борьбы в будущем.

"Радость - одна из базовых эмоций человека, и потребность в ее ощущении у нас живет с рождения. С какими бы сложными обстоятельствами не столкнулся человек с детства, радость - это, что бессознательно толкает его принимать те решения, которые сохранят его жизнь", - объясняет специалист.

По словам Журбенко, человеческий мозг так запрограммирован, что он постоянно нуждается и ищет стимул. И именно радость является самой приятной и желанной в получении эмоций.

Кроме того, как отмечает психолог Майя Грещук, сохранение привычных новогодних ритуалов очень важно для детей. Когда человек попадает в кризисную ситуацию или травматические события, его нужно оттуда забрать. И сохранение обычаев в кризисные периоды помогают мышлению ребенка.

"Если вы вместе с детьми примените эту привычную, традиционную подготовку к ритуалу перехода из одного года в другой, то мышление ребенка будет только благодарно. Потому что для него эти приятные опорные схемы жизни будут давать возможность адаптироваться к тому изменчивому, непредсказуемому, но реальному будущему в нашей стране сейчас", - подчеркивает Грещук.

А если не праздновать?

Психологи уверены, что стоит ориентироваться на собственные ощущения. Если ваша душа желает праздника, то стоит прислушаться. Если есть четкое понимание, что настроения на праздники нет - не стоит заставлять себя.

"Необязательно оно (новогоднее настроение - ред.) должно быть. Сейчас много горя и боли вокруг каждого из нас. Поэтому силой притягивать ощущение праздника не стоит. Думаю, что для человека, у которого такого праздничного настроения нет, будет лучше просто позволить себе чувствовать то, что чувствует, прислушиваться к собственным душевным потребностям", - считает психолог Екатерина Клюшниченко.