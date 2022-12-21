Выходные на Рождество и Новый год 2023: что нужно знать украинцам
В Украине во время военного положения действуют другие правила предоставления выходных. Все зависит от того, на какой день приходится государственный или церковный праздник.
О том, сколько дней будут отдыхать украинцы во время новогодних и рождественских праздников, рассказываем в материале ниже.
Сколько выходных будет в украинцев на зимние праздники
Традиционно в Украине переносили выходной на следующий рабочий день после праздника, если он выпадал на субботу или воскресенье.
В этом году Рождество западного обряда (25 декабря) выпадает на воскресенье, Новый год тоже. Рождество восточного обряда (7 января) - на субботу.
Соответственно 26 декабря 2022 года, 2 и 9 января 2023 года должны были быть выходными днями. Но поскольку в Украине военное положение продлили до 19 февраля 2023 года, перенос выходных - отменяется. Соответственно, понедельники после праздников будут рабочими днями.
Эти нормативы касаются государственных и учреждений. Владельцы частных компаний могут самостоятельно решать, каков будет график отдыха и работы персонала.
Календарь праздников на 2023 год
Сейчас в Украине 12 государственных праздников. Дни, на которые они выпадают, выходные. В 2023 году это:
- 1 января (воскресенье) - Новый год
- 7 января (суббота) - православное Рождество Христово
- 8 марта (среда) - Международный женский день
- 16 апреля (воскресенье) - Пасха
- 1 мая (понедельник) - День труда
- 9 мая (вторник) - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне
- 4 июня (воскресенье) - Троица
- 28 июня (среда) - День Конституции Украины
- 28 июля (пятница) - День Украинской государственности
- 24 августа (четверг) - День Независимости Украины
- 14 октября (суббота) - День защитников и защитниц Украины
- 25 декабря (понедельник) - Рождество Христово по григорианскому календарю.
Недавно мы рассказывали о том, какой будет погода на Рождество 25 декабря.
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