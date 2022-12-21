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Выходные на Рождество и Новый год 2023: что нужно знать украинцам

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Среда 21 декабря 2022 07:10
Выходные на Рождество и Новый год 2023: что нужно знать украинцам Сколько выходных будет в украинцев на новогодние и рождественские праздники (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине во время военного положения действуют другие правила предоставления выходных. Все зависит от того, на какой день приходится государственный или церковный праздник.

О том, сколько дней будут отдыхать украинцы во время новогодних и рождественских праздников, рассказываем в материале ниже.

Сколько выходных будет в украинцев на зимние праздники

Традиционно в Украине переносили выходной на следующий рабочий день после праздника, если он выпадал на субботу или воскресенье.

В этом году Рождество западного обряда (25 декабря) выпадает на воскресенье, Новый год тоже. Рождество восточного обряда (7 января) - на субботу.

Соответственно 26 декабря 2022 года, 2 и 9 января 2023 года должны были быть выходными днями. Но поскольку в Украине военное положение продлили до 19 февраля 2023 года, перенос выходных - отменяется. Соответственно, понедельники после праздников будут рабочими днями.

Эти нормативы касаются государственных и учреждений. Владельцы частных компаний могут самостоятельно решать, каков будет график отдыха и работы персонала.

Календарь праздников на 2023 год

Сейчас в Украине 12 государственных праздников. Дни, на которые они выпадают, выходные. В 2023 году это:

  • 1 января (воскресенье) - Новый год
  • 7 января (суббота) - православное Рождество Христово
  • 8 марта (среда) - Международный женский день
  • 16 апреля (воскресенье) - Пасха
  • 1 мая (понедельник) - День труда
  • 9 мая (вторник) - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне
  • 4 июня (воскресенье) - Троица
  • 28 июня (среда) - День Конституции Украины
  • 28 июля (пятница) - День Украинской государственности
  • 24 августа (четверг) - День Независимости Украины
  • 14 октября (суббота) - День защитников и защитниц Украины
  • 25 декабря (понедельник) - Рождество Христово по григорианскому календарю.

Недавно мы рассказывали о том, какой будет погода на Рождество 25 декабря.

Читайте также, сколько украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря.

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