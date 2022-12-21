Вихідні на Різдво і Новий рік 2023: що треба знати українцям

В Україні під час воєнного стану діють інші правила надання вихідних. Усе залежить від того, на який день припадає державне чи церковне свято.

Про те, скільки днів відпочиватимуть українці під час новорічно-різдвяних свят, розповідаємо у матеріалі нижче.

Скільки вихідних матимуть українці на зимові свята

Традиційно в Україні переносили вихідний на наступний робочий день після свята, якщо воно випадало на суботу чи неділю.

Цього року Різдво західного обряду (25 грудня) припадає на неділю, Новий рік також. Різдво східного обряду (7 січня) - на суботу.

Відповідно 26 грудня 2022 року, 2 та 9 січня 2023 року мали б бути вихідними днями. Але оскільки в Україні воєнний стан продовжили до 19 лютого 2023 року, то перенесення вихідних - скасовується. Відповідно понеділки після свят будуть робочими днями.

Ці нормативи стосуються державних підприємств та установ. Власники приватних компаній можуть самостійно вирішувати, яким буде графік відпочинку й роботи персоналу.

Календар свят на 2023 рік

Зараз в Україні 12 державних свят. Дні, на які вони випадають, є вихідними. У 2023 році це: